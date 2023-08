Norges Friidrettsforbund har satt seg selv i en helt unødvendig knipe. Av hensyn til det ene av nasjonens to store gullhåp, Jakob Ingebrigtsen, har de bestemt seg for å nekte hans tidligere trener, Gjert med samme etternavn, såkalt akkreditering til det kommende VM i Budapest.

En slik akkreditering er, for uinnvidde, rett og slett et laminert kort man henger rundt halsen og som gir den heldige innehaver full adgang til oppvarmingsbaner og stadion for å følge utøverne i forberedelser og konkurranse.

Der vil man ikke ha Gjert Ingebrigtsen, som nå er trener for mellomdistansekometen Narve Gilje Nordås, i det kommende VM i Budapest.

Og det er offisielt begrunnet i en «totalvurdering».

En delvis totalvurdering

Det er en totalvurdering med åpenbare mangler.

Når forbundet ikke kan eller tør komme med en reell forklaring, setter de samtidig seg selv i et lys som det kan bli vanskelig å få skygge fra fremover.

Dette dreier seg selvsagt om å beskytte Jakob Ingebrigtsen fra den åpenbare forstyrrelsen faren utgjør i forberedelsene til å skulle vinne to VM-gull i Budapest.

Men da får de også begrunne det med akkurat det.

Ved å nekte Gjert Ingebrigtsen muligheten til å følge opp sin nåtidige elev, Narve Gilje Nordås, forringer man samtidig Nordås’ muligheter på de samme distansene som Jakob Ingebrigtsen.

Og Nordås er, etter sensasjonell fremgang gjennom 2023, ikke lenger en utøver man kan neglisjere, selv i mesterskapssammenheng.

Nordås er et reelt medaljehåp, og det burde egentlig vært en selvfølge at han fikk oppfølging av sin trener helt frem til startstreken.

MEDALJEHÅP: Narve Gilje Nordås vant enkelt 1500-meteren i NM (i fraværet til Jakob Ingebrigtsen) og har vist frem et toppnivå som gjør ham til en medaljekandidat i VM. Foto: Geir Olsen / NTB

Slik blir det ikke.

Hensynet til Jakob Ingebrigtsen overskygger all annen logikk.

Hvilket på sitt vis kan forsvares.

I hvert fall hvis man tør være ærlige om det.

Som et kompromiss ble det plutselig bestemt, slik VG meldte tidligere i uka, at Nordås i stedet skal følges opp av sin treningskamerat Per Svela i de siste fasene av VM-forberedelsene.

Nordås har ikke kommentert noe av dette. Klokelig nok.

Det ingen vil snakke om

Det skal selvsagt nevnes at dette har skjedd tidligere.

Etter bruddet mellom nevnte Gjert Ingebrigtsen og hans tidligere elever- og naturligvis sønner – Henrik, Filip og Jakob, har den spente situasjonen mellom de tidligere samarbeidspartnerne skapt en rekke dilemmaer for forbund og stevnearrangører.

Bruddet er nemlig så betent at Jakob Ingebrigtsen åpent har uttrykt at han ikke vil ha kontakt med faren i konkurransesammenheng

Det gjelder neppe bare der.

Av grunner vi utenforstående verken kjenner eller har rett til å kjenne.

FØR BRUDDET: Jakob og Gjert Ingebrigtsen side om side under VM i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

Men konsekvensene blir veldig synlige når det er snakk om to av Norges største idrettsrelaterte profiler gjennom de siste årene.

Under Bislett Games i juni ble Gjert Ingebrigtsen ikke funnet verdig en av de nevnte akkrediteringene, da eleven Nordås sensasjonelt løp under 3.30 på 1500 meter, som bare andre nordmann i historien.

Det gjorde Gjert Ingebrigtsen derimot til fjorårets EM i tyske München.

Uten at det egentlig så ut til på plage sønnen Jakob i nevneverdig grad, der han overlegent vant gull på så vel 1500 som 5000 meter.

Bakgårdsteater i München

Den gang valgte Gjert Ingebrigtsen å følge 1500-meteren via en storskjerm på oppvarmingsbanen i stedet for å gå inn på selve Olympiastadion.

Tilsynelatende anonymt.

Men likevel var det mest av alt en forestilling på sedvanlig teatralsk vis.

Ingen gjør friidretten til en scene som Gjert Ingebrigtsen.

Inkludert i München.

Hvor symbolikken var i overkant åpenbar, med den ensomme og utstøtte far og trener i skyggene, mens sønnen strålte i triumfens lys inne på stadion.

MÜNCHEN: Gjert Ingebrigtsen kom med noen trøstende ord til Nordås etter 5000-meteren i EM i fjor. Sportssjef Erlend Slokvik lengst til venstre. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Hvilket også ga Gjert Ingebrigtsen akkurat den oppmerksomhet han nok håpet på.

Men det er en forestilling i monologform stadig færre ønsker billetter til.

For Gjert Ingebrigtsen er nødvendigvis ikke i nærheten av så interessant som han var.

Dels har han ikke lenger regien på offentlighetens bilde av seg selv gjennom den særdeles populære TV-serien om familien.

Dels har familiens sportslige juvel vist seg å klare seg påfallende godt uten farens intense tilstedeværelse.

Det nye fagforbundet

Igjen står likevel fagmannen Gjert Ingebrigtsen.

Han som sammen med Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes på hvert sitt vis har omdefinert hele vårt syn på norske friidrettsprestasjoner.

Gjert Ingebrigtsen har vært med på å flytte grenser. Og er plutselig på vei til å gjøre det igjen.

Hadde det ikke vært for at norsk friidrett hadde vært inne i en helt unik tidsalder, av typen hvor alle stjernene plutselig står på rekke på idrettshimmelen, ville Narve Gilje Nordås vært et rent eventyr.

En nordmann på andreplass på 1500 meter i Diamond League, slik Nordås presterte i London i juli, ville vært utenkelig for ti år siden.

Unikumet Jakob Ingebrigtsen er eneste grunn til at det ikke er det i dag.

Og det er her friidrettsforbundets «totalvurdering» skaper en fullstendig gal presedens.

For enten så må man si at Gjert Ingebrigtsen er et så stort problem at han ikke kan være i nærheten av den norske troppen.

Eller så må man faktisk ta det ansvar det er som forbund å gi alle nasjonens største håp noe i nærheten av like forutsetninger for å lykkes der det betyr som aller mest.

Friidrettspresident Anne Farseth er krystallklar overfor NRK på at Jakob Ingebrigtsen ikke har påvirket beslutningen.

Men det trenger han ikke heller.

Alle tror uansett de vet hva han mener.

Av grunnene ingen av oss har noe med.

Forbundets fremtidige floke

Det eneste vi andre kan forholde oss til, er det som skjer i offentlig sammenheng.

Og i øyeblikket er ikke dette særlig tillitvekkende etter at forbundet fikk tilbake høyt respekterte Håvard Tjørhom som toppidrettsansvarlig, lite tilfeldig basert i Jæren-regionen, har man ikke funnet en løsning på problemet Gjert Ingebrigtsen.

Narve Gilje Nordås er et norsk medaljehåp i VM. Ett av ytterst få.

Da skal han enten ha de aller beste forutsetninger eller en ærlig begrunnelse for hvorfor ikke.

Nå har han ingen av delene.

EN FREMTIDIG DUELL? Jakob Ingebrigtsen har vært klart foran Nordås i tidligere sesonger, men årets sesong har vist at Nordås nærmer seg ryggen til landsmannen. Her fra 5000-meteren i EM i fjor. Foto: Lise Åserud / NTB

Og hva gjør forbundet den dag Nordås er så god at han er nærmeste utfordrer til lagkamerat Jakob Ingebrigtsen?

Eller til og med slår ham?

Hvor mye mer skal Nordås prestere for å gjøre seg fortjent til å ha med seg sin personlige trener til OL i Paris neste år?

Ingenting tilsier at friidrettsforbundet er i nærheten av å ha tilfredsstillende svar.

11 mann i forsvar

Til VM i Budapest i 2023 har Norge akkreditert 11 trenere, hvorav to i tikamp og to i stav.

Ingen med direkte ansvar for 1500 meter eller 5000 meter, øvelsene Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er kvalifiserte til å løpe.

Ingebrigtsen får assistanse av den fortsatt aktive storebror Henrik, Nordås nå altså av nevnte Per Svela.

I tillegg har forbundet delt ut fem «personlig trener-akkrediteringer», opplyser sportssjef Erlend Slokvik til NRK. Uten at Gjert Ingebrigtsen er funnet verdig.

Innen august er historie, har Jakob Ingebrigtsen etter all sannsynlighet tatt sitt etterlengtede VM -gull på 1500 m.

TIDLIGERE KVINTETT: Svela og Nordås var tidligere en del av treningsgruppen rundt Jakob Ingebrigtsen og de to andre brødrene. Her fra Impossible Games i 2020, med Svela først, foran Nordås, Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Fokuset kommer likevel i stor grad til å være på Narve Gilje Nordås.

Lykkes han, er den unnfallende taktikken på et vis rettferdiggjort, og Per Svela får sin anerkjennelse som mesterskapsassistent.

Lykkes han ikke, vil diskusjonen rundt om det kunne sett annerledes ut med optimale forutsetninger fortsette å ta oppmerksomhet.

Det Gjert Ingebrigtsen gjør som trener for Narve Gilje Nordås fortjener nemlig, ville det eller ei, mer enn normal anerkjennelse i seg selv.

Inkludert et laminert plastkort rundt halsen.