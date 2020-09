– Sportslig sett er det på en måte Jakob som har vært Team Ingebrigtsen i sommer, sier Gjert Ingebrigtsen etter å ha sett den yngste av løpersønnene fullføre utendørssesongen på bane med NM-gull på både 1500 og 800 meter.

Jakob Ingebrigtsen fylte 20 år søndag, og gjennom sin siste sommer som tenåring rakk han både å sette europarekord på 1500 meter (3.28,68) og europeisk bestenotering på 2000 meter (4.50,01). Han har også satt norsk rekord på 3000 meter (7.27,05) og norsk bestenotering på 5 km gateløp (13.28). I tillegg har han satt personlig rekord på 800 meter (1.46,44).

Riktig nok har han ikke klart å slå sin kenyanske rival Timothy Cheruiyot de to gangene de har møttes. Likevel er han ikke glad for å få et ekstra år på å forberede seg til OL, slik det ble etter at Tokyo-lekene ble flyttet til 2021 på grunn av koronapandemien.

– Jeg er ikke glad for OL-utsettelsen. Jeg tror fortsatt jeg kunne slått Cheruiyot i OL om det hadde vært. Og neste år er det uansett VM, så jeg hadde ikke tapt noe på å få enda et mesterskap, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

To på skadelista

Men faren er altså av en annen oppfatning. For Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde det nemlig blitt vanskelig å hevde seg i Tokyo. Filip har ikke konkurrert siden han brøt 1500-meteren i Stockholm 23. august, mens Henrik ikke har vært å se på en løpebane siden han brøt 5000-meteren i Monaco 14. august.

– Totalt så er vi glade, på vegne av flere av dem, for at det ikke ble noe OL. Det hadde vært kritisk, fastslår Gjert Ingebrigtsen.

Slik forklarer han hva som har holdt to av sønnene borte fra banen i høst:

– Filip er ikke fornøyd. Han sliter med pusten sin, og Henrik har en liten sak i foten vi ikke helt skjønner.

– Er du bekymret for dem?

– Ja, det er ikke til å legge skjul på at vi gjerne skulle sett at det var annerledes. Det er en hårfin balansegang, sier Gjert Ingebrigtsen, som samtidig tror på at begge får kontroll på problemene før neste sesong.

Han påpeker dessuten at Filip har løpt sin nest beste 1500 meter i år, i tillegg til å ha satt norsk bestenotering på 1000 meter og personlig rekord på 800 meter.

Har knust egne målsettinger

Team-sjefen tar også med seg at Narve Gilje Nordås og Per Svela, som har vært en del av Team Ingebrigtsen i år, har tatt store steg i løpet av sesongen.

SUPERSESONG: Det ble ingen internasjonale mesterskap å vinne medaljer i. Likevel har Jakob Ingebrigtsen levert sin beste sesong. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Men det store lyspunktet har uansett vært Jakob, som har overgått sine egne forventninger til framgang.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Jeg har løpt ekstremt mye fortere enn målet, og perset på det meste. Jeg kan ikke forvente mer. Det motiverer meg ekstremt til neste år, sier han til NRK.

Målet var å komme under 3.30 på 1500 meter.

Gjert Ingebrigtsen er fornøyd med at Jakob Ingebrigtsen enda et år har gjort dystre spådommer om stagnasjon til skamme. Men nå erkjenner også han at kurven snart kan komme til å flate ut, rett og slett fordi sønnen har kommet på et så høyt nivå som bare ytterst få tidligere har gjort.

Han er nå nummer åtte på verdensstatistikken gjennom alle tider.

Det vil snart ikke lenger være fysisk mulig å forbedre seg med halvannet sekund for året på 1500 meter.

– Men om han kan klare et halvt sekund i året ... Han har nok ennå litt å gå på. Når han er 24–25 skal han få ut potensialet, så da får vi se, sier Gjert Ingebrigtsen.

Nærmer seg verdensrekorden

Til slutt, en liten oversikt over hvordan Jakob Ingebrigtsen har utviklet seg fra år til år på 1500 meter:

2014: 4.05,49

2015: 3.48,37

2016: 3.42,44

2017: 3.39,92

2018: 3.31,18

2019: 3.30,16

2020: 3.28,68

For ordens skyld: Verdensrekorden, som tilhører Hicham El Guerrouj, er på 3.26,00.