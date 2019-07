Gjert spår historisk VM for Jakob: – Bare et tidsspørsmål før det går hele veien

– Rent teoretisk kan Jakob definitivt bli verdensmester. Det er langt dit, men han seiler opp som en klar kandidat til en medalje i VM, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han står og ser på at sønnene Jakob og Filip jogger ned på gressbanen utenfor friidrettsstadion i Monaco fredag kveld. Der løp Jakob inn til andreplass på 1500-meteren med tiden 3.30,47 – hans nest beste tid noensinne.

Det til tross for at Gjert mente at konkurrentene boikottet løpet.

Verdens nest beste

Brødrene Ingebrigtsen har lenge jaktet den magiske grensen på tre og et halvt minutt på 1500 meter.

Jakob (18) har nå løpt på 3.30-tallet to ganger på rad. Fredag var målet å bli sjette europeer noen gang som løp under den tiden, men løpet utviklet seg slik at det nærmest ble umulig.

– At Jakob har under 3.30 i kroppen, det kan alle se. Men det krever et visst løpsopplegg, sånn som vi hadde i Lausanne. Gi han et år eller to til, så har han en løpsstyrke som gjør han i stand til å gjøre de løpene selv, sier pappa Gjert.

Jakob Ingebrigtsen var fornøyd med gårsdagens løp i Monaco. Der gjorde han sin nest beste 1500-meter noensinne. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Selv om grensen foreløpig ikke er brutt, har Jakob denne sesongen vært helt i toppsjiktet i verden. Han har årets nest beste tid utendørs, og har to annenplasser på rad i Diamond League. Kun fredagens vinner, Timothy Cheruiyot, har vært bedre i år.

– Er Jakob nå verdens nest beste 1500-metersløper?

– Ja, det er han vel egentlig. Det kan ikke være mye om å gjøre. Det kan godt hende statistikken ikke helt viser det, men de siste løpene viser at han er det.

Mulig VM-gull?

Og til høsten er det altså VM i Qatar. Kun én mannlig norsk løper har tatt VM-gull tidligere, det var Karsten Warholm for to år siden, da han vant 400 meter hekk.

Filip Ingebrigtsen tok VM-bronse samme år, men ingen nordmann har tatt sølv eller gull i VM i mellomdistanseløping tidligere.

Gjert Ingebrigtsen har potensielt tre sønner som kan ta VM-medalje til høsten. Akkurat nå er den yngste av de tre, Jakob, den som ligger best an. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Nå har jeg to løp under 3.30,5 på rappen. Jeg er i ekstremt bra form. Det lover veldig bra for de neste løpene og ikke minst et viktig mesterskap mot slutten av sesongen, sier Jakob.

Pappa Gjert ser altså ikke på en medalje som utenkelig.

– Vi ser at vi tar nye steg. Det å stabilisere seg på det nivået her, da er det bare et tidsspørsmål før det går hele veien, mener trenerpappaen.