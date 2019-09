Gjert om egne utbrudd: – Det er ikke som å ha vært på fylla

Storseier for håndballjentene

Heidi Løkes skadeproblemer overskygget de norske håndballkvinnenes 28–22-seier over Japan søndag kveld.

– Det er jo utfordringer man noen ganger kunne tenke seg å være foruten. Det er en del av gamet, og jeg blir motivert av utfordringer, sier trener Thorir Hergeirsson til NTB. – Det er bare trist. Voldsomt trist for Heidi og synd for Vipers og for et landslag, sier han om Løkes skade. (NTB)