Gjert Ingebrigtsens forsvarer sterkt kritisk til politiets etterforskning

Gjert Ingebrigtsens forsvarer Heidi Reisvang kritiserer politiets arbeid og sier at etterforskningsskritt forsvarerne har bedt om, ikke er gjennomført. Mediene får også kritikk for håndteringen av saken.

Heidi Reisvang i Elden Advokatfirma er forsvareren til Ingebrigtsen sammen med John Christian Elden. Hun sier friidrettsprofilen er dypt ulykkelig over den situasjonen familien hans befinner seg i, inkludert den fornærmede i saken. Samtidig sier Reisvang til NTB:

– Selv om det er en enorm belastning for både Gjert Ingebrigtsen og familien å stå i denne situasjonen, er han forberedt på å forsvare sin uskyld i retten når den dagen kommer, sier Reisvang og fortsetter:

– Avhørene som er gjort i saken, kommer i all vesentlighet fra en lukket krets og fremstår som delvis å være avgitt i et ekkokammer. Gjert Ingebrigtsen selv benekter enhver form for straffskyld i denne saken, sier Reisvang, som legger til at Ingebrigtsen ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene som ligger til grunn for tiltalen.

NTB har forelagt Reisvangs kritikk for politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Rogaland politidistrikt.

– I en sak som dette vil det selvsagt være en omfattende personkrets som kan si noe om familien opp gjennom årenes løp. Det er derfor helt nødvendig å prioritere hvilke vitner vi mener er formålstjenlig å avhøre. Ved utvelgelse av vitner har vi foretatt en helhetlig vurdering av hva vi mener det er behov for å belyse ytterligere i saken, sier hun.

Tidligere denne uken ble det tatt ut tiltale mot friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen. Han er anklaget for mishandling i nære relasjoner. Tiltalen omfatter forhold knyttet til ett av friidrettsprofilens barn. Han erkjenner ikke straffskyld. (NTB)