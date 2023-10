NRK møter pappa Ingebrigtsen før Hytteplanmila i Hole. Der er han som trener for Narve Gilje Nordås.

Det er to dager siden sønnene hans Jakob, Filip og Henrik skrev om vold og truslser fra pappa Gjert i oppveksten.

Selv nekter han for å ha brukt vold.

– Hvordan har du opplevd den siste tiden?

– Det er relativt tøffe tak, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det er ingen som ønsker at familielivet skal brettes ut i alle offentlighet og at diskusjonene skal foregå i media. Det er tøft å stå i for alle. Vi er en stor familie, masse folk som er involvert både direkte og indirekte. Jeg og Tone som foreldre er glade i våre barn. Vi ønsker jo å finne måter å løse våre eventuelle uoverenstemmelser andre steder enn i media, sier han.

MØTTE MEDIA: Gjert Ingebrigtsen møtte pressen etter at familiekonflikten med sine sønner har blusset opp, som følge av voldsanklager mot ham.

Vil fortsette

Da NRK møtte Gjerts elev Narve Gilje Nordås på Gardermoen fredag, svarte Gilje Nordås at kronikken om vold og trusler først og fremst var en påstand.

Så bekreftet han at planen er å fortsette med Gjert som trener. Også Gjert er klar.

– Når brødrene ber om ro. Har du vurdert å trekke deg tilbake som trener for Narve?

– Nei, det har ikke vært et tema. Og jeg føler ikke det er en relevant problemstilling i det hele tatt, sier han til NRK.

FORTSETTER: Gjert har ingen planer om å slutte og trene Nordås. Foto: JØrund Wessel Carlsen / NRK

Også Narve Gilje Nordås, som vant Hytteplanmila med ny personlig rekord 27.58 og passerte målstreken fire sekunder bak Jakob Ingebrigtsens løyperekord, er klokkeklar.

– Fortsetter du med Gjert uansett hva som skjer?

– De faktaene som foreligger nå tilsier ikke at det forholdet skal ta slutt, sier Nordås.

Han innrømmer at saken preger ham sterkt.

– Selv da jeg sprang litt rundt her i dag så tenkte jeg på det. Men det jeg har kjent siden trykket begynte er at kroppen har vært bra på trening litt fordi man bruker trening til å koble av, sier Nordås.

– Hvordan har du opplevd den skarpe tonen i det siste?

– Fryktelig ubehagelig. Det tærer på kroppen, sier løperen som står midt i konflikten mellom pappa Gjert og løpebrødrene.

Nordås sier at han har planer om å skrive et innlegg av sin versjon av historien. Tidligere denne uken har Henrik, Jakob og Filip skrevet «Dette er vår historie».

Fredag meldte også broren Martin Ingebrigtsen seg med sin versjon. Nordås påpeker at han skal avklare med både Gjert og familien før han deler sin versjon. Og at han der vil dele sine tanker etter flere år på lag med brødrene og faren som trener.

– Ingen fornuftig kanal

Siden bruddet mellom brødrene og trenerpappaen har Gjert Ingebrigtsen blitt nektet tilgang som trener til flere friidrettsarrangement og mesterskap som krever at Norges Friidrettsforbund gir ham innpass. Grunnen er at brødrene ikke ønsker ham i nærheten.

Da han fikk VM- og EM-nekt for neste sesong, ble Gilje Nordås irritert.

I det siste har det blitt skrevet flere mediesaker om problematikken, som har ført til økt oppmerksomhet rundt familien.

POPULÆR REALITY-FAMILIE: Familien Ingebrigtsen ble kjent for hele det norske folk i TV-serien Team Ingebrigtsen. Nå preges familien av konflikter. Foto: Skofteland Film / NRK

– Hvordan kan du bidra til å dempe trykket?

– Akkurat nå har jeg ikke noen fornuftig kanal for å gjøre noe som helst. Jeg har ikke tatt noe initiativ til verken det ene eller det andre. Men jeg ønsker selvsagt å bidra til å dempe gemyttene. Og er villig til å strekke oss fryktelig langt for å få dempa støyen, sier Ingebrigtsen.

– Vi, verken som familie, enkeltpersoner eller system, ønsker å ha denne saken gående verken på den ene eller den andre måten. Nå har det versert rykter i fryktelig lang til og nå kommer det liksom i fra alle kanter. Nå syns jeg dette begynner å gå ut over såpass mange at det er på tide å finne en måte å prøve å dempe gemyttene på, fortsetter han.

– Hva legger du i å strekke deg utrolig langt?

– Jeg legger i det som jeg nettopp sa. Alle må være villige til å strekke seg så langt som nødvendig for å løse eventuelle uoverenstemmelser. Det må man klare å få til.

– Min rolle som far er den viktigste oppi dette

I går gikk også løpertrioens bror Martin Ingebrigtsen ut og sa at han aldri hadde fryktet Gjert som pappa.

Etter to døgn med offentlige meninger om hvordan Gjert Ingebrigtsen har fungert som pappa og trener gjentar han at han må jobbe hardt for bidra til å løse problemene i familien.

– Hvordan oppleves det som far å stå i det du står i nå?

– Uansett så er det viktig at kjærligheten til mine barn og min familie står stødig og støtt uansett hvordan ting måtte gå. Min rolle som far er tross alt den viktigste oppi dette uansett. Som far og ektemann og bestefar og alt det som ligger i familien og selvsagt må jeg da være villig til å strekke meg så langt som nødvendig for å løse sånne uoverenstemmelser. Det er ingen som er tjent med det, sier Ingebrigtsen til NRK.