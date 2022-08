– Det er klart det er spesielt å være i mesterskap uten å følge mine egne, så det blir litt rart, men det er sånn det er, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Gjert Ingebrigtsen er på plass i München for å veilede eleven Narve Gilje Nordås, som løper 5000 meter mot Jakob Ingebrigtsen tirsdag kveld. NRK møter ham utenfor utøverhotellet noen timer før de skal i aksjon utenfor utøverhotellet, en kort kjøretur nord fra Olympiastadion.

VM i Eugene i juli var første gang Gjert Ingebrigtsen ikke var til stede i et stort, internasjonalt mesterskap mens en av sønnene løp. EM i München er det første mesterskapet der han er til stede, men ikke har ansvar for en av løpesønnene Henrik, Filip eller Jakob Ingebrigtsen.

– Det er så klart rart ... Når man sier det sånt, i utgangspunktet er jeg ikke interessert nok til å skulle definere meg som trener for andre enn mine egne barn, det ville vært helt utenkelig for relativt kort tid siden.

– På den andre siden har jeg hatt Narve siden han var 15–16 år og har en forpliktelse kjenner jeg i forhold til det å følge han videre. Så vi får se. Det er derfor jeg gjør dette, jeg hadde ikke rukket opp hånden og meldt meg som trener, «Hallo, nå er jeg ledig, er det noen som vil bli trent?».

Vil ikke tvinge frem dialog

Siden februar har pappa Ingebrigtsen stått uten treneransvaret for sønnene. Eldstesønnen Henrik sa i en pressemelding at det ikke lenger var mulig å kombinere forholdene far-sønn og trener-utøver, og i mars innrømmet Gjert at det hadde vært en slitasje i familien.

Lørdag svarte yngste løpebror Jakob «nei» på spørsmål at han ikke kom til å ha dialog med faren underveis i EM. Han utdypet med at han er der for å springe, ikke for å ha dialog med noen.

Gjert Ingebrigtsen har fått med seg uttalelsene og har respekt for at sønnen vil fokusere ett hundre prosent på løpingen i München.

– Nå kom jeg i går, og jeg tror ikke Jakob er her ennå. Så foreløpig ikke noe, og det er ikke noen hensikt å rote rundt basert på uttalelsen hans på lørdag, så ser det ikke ut til at det er noen voldsomt stor interesse for noen dialog, og jeg kommer ikke til å pushe på for noen dialog.

– Han velger selv hvem han vil og ikke vil snakke med, og han sier han er her for å gjøre en jobb og ha kontakt med færrest mulig mennesker og det må man ha respekt for.

– Blod er tjukkere enn vann

Samtidig sier Gjert Ingebrigtsen at det er litt annerledes uten noe ansvar for sønnene. Og følelsen i kroppen er en litt annen når de løper enn når Nordås skal i aksjon.

– Jeg kjenner at jeg ikke bærer på samme nervøsiteten som jeg gjorde da Jakob og Henrik skulle springe i samme løpet, eller Fillip og ... Det å ha to av sine egne som skal springe mot hverandre er verre enn å ha en som er min og en som ikke er min, det føles litt lettere, sier Gjert Ingebrigtsen – og fortsetter:

VM-KONGE: Jakob Ingebrigtsen kunne juble over gull på 5000 meter i VM. Han tok også sølvet på 1500 meter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Så er det jo sånn at blod er tjukkere enn vann, sånn er det jo. Selv om jeg heier på begge, så er jeg i familie med han ene.

Det var i EM suksesshistorien om Ingebrigtsen virkelig startet: Henrik Ingebrigtsen løp inn til gull på 1500 meter i 2012. Filip tok gull på samme distanse i 2016, før Jakob fullførte gullrekken på 1500 meter i 2018.

Samme år ble det dobbelt Ingebrigtsen på 5000 meter: 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen tok gullet. Storebror Henrik tok sølvet. Nå er sistnevnte med som støttespiller og altmuligmann til München.

– Kan bli alt mellom himmel og jord

For sin egen elev håper han at det er mulig å få ut det potensialet som han ser på trening. Han mener Narve Gilje Nordås har mer å gå på enn det han har fått ut under deltakelsene i Diamond League og VM.

– Jeg er usikker på om vi har klart å knekke koden i det siste, men det er ting som tyder på at iallfall kjennes mye lettere, sier Ingebrigtsen.

Nordås ble slått ut i forsøket på 5000 meter i VM i Eugene. I EM er det direkte finale med 25 løpere.

– Jeg tror et løp der det går høvelig greit, at det blir god strekk i feltet og det ikke klumper seg til, jeg tror det vil passe han best. Der får han kjenne at han løper. Blir det mye start-stopp og litt knuffing og sånn, så blir det fort anstrengt.

– Det blir spennende å se, og det at det er direkte finale betyr at det ikke er noe å spare på, det er bare å løpe. Det er førstemann til mål. Han har et stort fysisk potensial, så det kan bli alt mellom himmel og jord.

Når mesterskapet skal oppsummeres, er det to ting som gjelder.

– Jeg er godt fornøyd om familien tar noen medaljer og Narve får ut det beste han kunne på 5000. Så litt av det ene og litt av det andre, så er jeg kjempegodt fornøyd.