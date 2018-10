– Jeg har kommentert det til Olympiatoppen. For vår del er det ikke aktuelt å bruke klimakammeret deres. For at du skal ha noen effekt av å prøve klimakammer, må du være der over tid, og vi har ikke tid til det i en treningsperiode. Det gidder vi ikke bruke tid på, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Han står under et telttak ved Storevatnet i Bergen. Regnet høljer ned, mens noen vindkast blåser røyklukt og varme fra et bål mot der vi står.

Adskillig mer kontroll skal det være på været i Olympiatoppens nye klimakammer. Som Dagbladet skrev i forrige uke, investeres det to millioner kroner i et treningsrom på Toppidrettssenteret i Oslo der temperatur og luftfuktighet kan kontrolleres nøyaktig.

EKSTREMVÆR: Under Stoltzenkleiven Opp i helga var det vått og kaldt. I Doha om et år blir det også fuktig, men alt annet enn kaldt. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Ikke aktuelt

Intensjonen er ikke å gjenskape værforholdene fra Stoltzenkleiven Opp, men å simulere klimaet som møter utøverne i Tokyo-OL i 2020 – og under friidretts-VM i Doha, som foregår akkurat på denne tida om et år. Der ligger dagtemperaturene denne uka på drøyt 35 grader i skyggen.

I begge disse mesterskapene er det sannsynlig at brødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen vil være tre av Norges heteste medaljekandidater. Men de kommer altså ikke til å benytte seg av kammeret.

– Jeg kommer nok til å stikke innom, men det er jo i utgangspunktet sånn at hvis du trener for mye i dårlige forhold, så går det utover treningen, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Det må i så fall være for å varme seg en vinterdag. Bortsett fra det, blir det ikke aktuelt, fastslår trenerpappa Gjert.

Alle får prestasjonsnedgang

Mandag formiddag var NRK med fagsjef Else-Marthe Sørlie Lybekk og sommeridrettssjef Marit Breivik på en liten befaring i Olympiatoppens nye avdeling for utholdenhetstrening, som klimakammeret skal bli en del av.

TENKER NYTT: Sommeridrettssjef Marit Breivik og fagsjef Else-Marthe Sørlie Lybekk ved Olympiatoppen, ser fram til det nye klimakammeret kan tas i bruk i løpet av høsten. Foto: Harald Thingnes / NRK

Ifølge Lybekk kan man skru temperaturen over 40 grader og luftfuktigheten over 80 prosent.

Hun er ikke i tvil om at kammeret vil være til stor hjelp i den norske medaljejakten i Tokyo. Bakgrunnen for investeringer er tester av norske toppidrettsutøvere.

– Alle vi har testet har fått prestasjonsnedgang når de blir utsatt for ekstrem varme og fuktighet. Når de har fått trent og tilpasset seg, har alle hentet inn en del, sier Else-Marthe Sørlie Lybekk.

– Må du innom her for å ta medalje?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er forskjell på idretter, og vi skal sammen med idrettene finne det optimale.

– For enkelte vil det være gambling

Heller ikke Marit Breivik lar seg stresse av at Team Ingebrigtsen neppe kommer til å frekventere klimakammeret de neste årene.

– Det må bli veldig individuelt. Det er i samarbeid med den enkelte idrett, utøver og trener vi må lage opplegget. Noen velger å være utenlands i riktig varme, andre trenger mer tid, hjelp og kunnskap, påpeker hun.

– Vil det være gambling å ikke trene her?

– Nei, det er ulike erfaringer. Noen har vært igjennom det, men for enkelte vil det være gambling fordi de ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring.

Det er den kunnskapen Gjert Ingebrigtsen mener å ha opparbeidet seg gjennom mange år med sønner i verdenstoppen. Familien har allerede erfart konsekvensene om man ikke er forberedt.

HER BLIR DET HETT: Olympiatoppens nye avdeling for utholdenhetstrening får et klimakammer der temperaturen kan justeres fra minus 15 til pluss 40 grader. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Skikkelig lærepenge

– VM i Beijing i 2015 var en skikkelig lærepenge, og sånne er man litt nødt til å ta med seg og skrive det på kontoen for læring. Der gjorde vi en stor feil, og det kommer vi ikke til å gjøre igjen, konstaterer han.

Likevel har de mer tro på andre metoder enn kunstig skapte forhold i en kjeller ved Sognsvann.

– Vi har mye mer nytte av å være i varme over tid. Det er ikke sånn i et mesterskap at du går inn i 40 graders varme dagen før du skal konkurrere, du er der i 14 dager før du skal konkurrere og får god tid til å akklimatisere deg. Og vi vet hvordan vi reagerer på varme, det er ikke noe nytt for oss, påpeker Gjert Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen påpeker at oppkjøringa til EM i Berlin ble en overraskende relevant test, på grunn av ekstremvarmen som lå over Europa i august.

– I Berlin var det jo 36 grader da vi sprang forsøk. Jeg tror ikke det blir så mye varmere enn det i Doha. På precampen var det godt over tretti grader da vi var der. Å være i sånne temperaturer over tid og lære litt hvordan kroppen fungerer, hvilke ting du skal gjøre og hvilke ting du ikke skal gjøre, det er nok det som har noe å bety, sier fastslår han.