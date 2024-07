– De fratar Jacob Boutera og andre retten til å delta i mesterskap, der de etter alle kriterier er kvalifiserte. De fratar dem en elementær rettighet, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK, og stiller spørsmålet:

– Med hvilken kompetanse og hvilken rett?

Boutera fikk onsdag OL-drømmen knust av Olympiatoppen (OLT). For selv om han er kvalifisert til å delta på 3000 meter hinder, har Norge valgt å stenge døren.

– Det har en ekstremt stor påvirkning for folks liv og karriere, når man fra Olympiatoppens side så – ekstremt arrogant – setter seg selv over internasjonale systemer og skal overprøve dem, sier Ingebrigtsen.

Han trener OL-klare Narve Gilje Nordås (1500 meter og 5000 meter) og Per Svela, men er ikke involvert i Bouteras satsing.

Etterlyser konsekvent linje

Han har i heller ingen formell rolle opp mot Olympiatoppen, og har tidligere rettet kritikk mot dem i ulike saker. Nå mener han de har gått for langt igjen.

For OLTs begrunnelse er at Boutera ikke har dokumentert sannsynlighet for at han kan kjempe om en kamp blant de tolv beste i Paris.

Den argumentasjonen går Ingebrigtsen i møte.

Han mener det er problematisk at Olympiatoppen skal overprøve World Athletics' system. Det handler ikke bare Boutera, men om at forutsigbarheten forsvinner med nåværende praksis og topp tolv-kravet som Ingebrigtsen mener at praktiseres inkonsekvent.

Den norske OL-troppen Følgende 109 utøvere er med i Norges tropp: Boksing: Sunniva Hofstad, Omar Mohamed Shiha. Bryting: Grace Bullen. Friidrett: Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Henriette Jæger, Sander Skotheim, Markus Rooth, Pål Haugen Lillefosse, Sondre Guttormsen, Simen Guttormsen, Lene Retzius, Thomas Mardal, Eivind Henriksen, Marie-Therese Obst, Amalie Iuel, Beatrice Nedberge Llano, Marcus Thomsen, Zerei Kbrom Mezngi, Tobias Grønstad, Elisabeth Slettum, Lakeri Ertzgaard, Josefine Tomine Eriksen, Line Kloster, Sondre Nordstad Moen, Håvard Bentdal Ingvaldsen. Golf: Viktor Hovland, Kristoffer Ventura, Madelene Stavnar, Celine Borge. Håndball, menn: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås, Alexander Christoffersen Blonz, Sebastian Barthold, Kristian Bjørnsen, Harald Reinkind, Gabriel Ostad Setterblom, Christian O'Sullivan, Tobias Grøndahl, Simen Lyse, Sander Sagosen, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Vetle Eck Aga. Reserve i Paris: Magnus Søndenå. Håndball, kvinner: Katrine Lunde, Silje Solberg-Østhassel, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl, Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad, Nora Mørk, Stine Skogrand, Marit Røsberg Jacobsen, Maren Aardahl, Kari Brattset Dale, Vilde Ingstad. Reserve i Paris: Thale Rushfeldt Deila. Padling: Kristine Strand Amundsen, Anna Margrete Sletsjøe, Maria Virik, Hedda Øritsland. Ridning: Isabel Freese (dressur), Victoria Gulliksen (sprang). Roing: Thea Helseth, Inger Seim Kavlie, Kjetil Borch, Martin Helseth, Lars Martin Benske, Ask Jarl Tjøm, Kristoffer Brun, Jan Oscar Stabe Helvig, Jonas Slettemark Juel, Erik André Solbakken, Reserve M4X: Ole Amund Storlien. Sandvolleyball: Anders Berntsen Mol, Christian Sandlie Sørum. Seiling: Line Flem Høst, Mina Mobekk, Hermann Tomasgaard, Marie Rønningen, Helene Næss. Skyting: Synnøve Berg, Jeanette Hegg Duestad, Jenny Stene, Ole Martin Halvorsen, Jon-Hermann Hegg (alle rifle), Erik Watndal (skeet). Sykling: Marte Berg Edseth, Ingvild Gåskjenn, Tobias Svendsen Foss, Søren Wærenskjold (alle landevei), Anita Yvonne Stenberg (bane), Knut Røhme (terreng). Svømming: Henrik Christiansen, Jon Jøntvedt, Nicholas Lia. Stup: Helle Tuxen. Taekwondo: Richard André Konopka Ordemann. Tennis: Casper Ruud. Triatlon: Solveig Natvig Løvseth, Lotte Emilia Miller, Kristian Blummenfelt, Vetle Bergsvik Thorn. Vektløfting: Solfrid Eila Amena Koanda. OL arrangeres i Paris fra 26. juli til 11. august. (NTB).

Dessuten trekker han frem at de internasjonale deltakerlistene for friidretten ikke er klare ennå.

– Du kan ikke vurdere topp tolv-mulighetene før du ser hvem som faktisk skal med. Det er ikke klart før alle nasjoner har gjort sine uttak. Da må du heller melde Boutera på, så får du heller trekke ham om motstanden er for stor, sier Ingebrigtsen, som har deltatt i tre olympiske leker som trener.

Rankingsystemet i friidrettens prosess avsluttes ikke før etter helgen, altså etter at Olympiatoppen har gått ut med sitt siste uttak.

Ingebrigtsen: – Det skal han gi blaffen i

Han rister på hodet over toppidrettssjef Tore Øvrebøs uttalelse om at «det vil være utøvere som er helt i grenseland for å kunne ha noe utbytte av å delta i OL, slik vi forstår OL her i Norge»:

– Det skal ikke han ha en mening om. Det har han ingen forutsetninger for å ha en mening om. Det er så arrogant. Det skal han gi blaffen i.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han etterlyser saklige begrunnelser fra norsk idretts øverste hold:

– Det minste man kan gjøre, er å gi utøveren et fornuftig, saklig svar. Du må faktisk finne deg i å grunngi det på en saklig måte. Det har disse fortjent, sier han, og fortsetter:

– Det kan ikke være slik at mennesker uten kompetanse med en sånn ekstrem maktarroganse, kan påvirke menneskers økonomiske situasjon og liv bare fordi de kan.

Får svar: – Praksisen er lik i flere nasjoner

Ingebrigtsen mener OLT bør slutte med topp tolv-kriteriet.

– Olympiatoppen har ingen fagorganer som har kompetanse på særidrettene. Det er det særforbundene som har, argumenterer han.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø svarer kort i en e-post på kritikken fra Gjert Ingebrigtsen:

«Gjert Ingebrigtsen står fritt til å mene det han vil. Uttakene til OL er foretatt i tett dialog med særforbundene, som naturligvis er godt kjent med kriteriene. Den norske praksisen er lik i flere nasjoner det er naturlig å sammenligne med».

Sverige har lignende kriterier og kjører en enda strengere linje, mens Storbritannia også nekter flere av sine utøvere deltakelse. Ingebrigtsen reagerer når han hører utsagnene:

– Om flere gjør en feil, er ikke det et argument for at andre skal gjøre den samme feilen. Det er rett og slett ikke et argument. Det tar fokus bort fra de faktiske forhold. Internasjonale kriterier gir Boutera rett til å delta, sier Ingebrigtsen til NRK.

På spørsmål om at VM-bronsevinner Narve Gilje Nordås hadde utbytte av å delta i OL i Tokyo, der han var blant de siste som kvalifiserte seg, svarer trener Ingebrigtsen klart:

– Absolutt. Det samme gjelder VM i 2022, EM i 2022 og EM 2024. Man trenger ikke å bli topp tolv for å ha nytte og glede av å være i et mesterskap, sier Ingebrigtsen, som ikke er akkreditert til sommerens OL.