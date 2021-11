Gjert Ingebrigtsen røper i ny bok: Jakob måtte hasteopereres like før OL

I den nye boken «Gjerts metode» beretter han om dramaet.

Der kommer det frem at Jakob Ingebrigtsen måtte gjennom to hasteoperasjoner i november 2020. Først i Spania og deretter i Norge.

I boken skriver Ingebrigtsen følgende:

«Under en treningsleir i Spania fikk Jakob alvorlige smerter og måtte hasteopereres på et lokalt sykehus. Operasjonen var ikke vellykket, og Jakob måtte til Norge for ny operasjon. Han hadde store smerter, og jeg måtte iverksette en kriseplan. Ett døgn etter at Jakob forlot treningsleiren i Spania, var han ferdig operert ved et sykehus i Norge. Med alle innreiserestriksjoner under pandemien var ikke det en enkel sak. En drøy uke etter operasjonen i Norge var Jakob tilbake i trening, og vi kunne puste lettet ut».

I boken, som er skrevet i samarbeid med Frode Saugestad, forteller Gjert Ingebrigtsen mye om sin treningsfilosofi.

Kunne fått konsekvenser for OL

Operasjonene fant sted altså kun et drøyt halvår før OL i Tokyo, men selv om Gjert Ingebrigtsen nevner hendelsen i boken vil han ikke si noe om hvorfor Jakob Ingebrigtsen måtte opereres.

– Det vil aldri bli avslørt hva som feilte Jakob, og hvorfor han måtte dobbeltopereres. Men han ble olympisk mester og det er det viktigste, sier han til NRK.

7. august sikret han som kjent OL-gull på 1500-meter i Tokyo.

Men Ingebrigtsen innrømmer at operasjonene kunne fått konsekvenser for OL-deltagelsen.

– Det er klart det kunne det, hvis ikke vi var forutseende nok og handlekraftig nok. Også brøt vi noen regler og da, det måtte vi.

– Hvilke regler?

– For det første kunne du ikke reise noen plass på den tiden, verken ute eller inne. Karantenebestemmelser, sier han.

– Av og til så må du, om ikke bryte, så kanskje «bende» de (reglene) litt. Vi prøver alt det vi kan for å holde oss innafor. Og så er det sånn at du må gjøre det du må. Det tror jeg de fleste vil ha forståelse for. Om det går galt, så må man prøve å reparere, spesielt i en OL-sesong, kommenterer trenerpappaen.

– Har det fått noen konsekvenser at dere har brutt reglene?

– Vi har ikke brutt reglene, men vi flekser litt med dem, svarer Ingebrigtsen, som sier dette om hvorfor han har tatt hendelsen med i boken:

– Det er dumt å bli syk og skadet, men du må klare å håndtere det. Det er poenget med å ta det med i boka. Ikke for å fortelle hva som feiler ham. Du kan ikke legge deg ned, du må ha systemet for å håndtere det, og det er på en måte det viktigste.

SIKRER OL-GULL: Jakob Ingebrigtsens største øyeblikk som idrettsmann. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ble skadet i treningsstudio

I boken forteller Gjert Ingebrigtsen også om en skade Jakob pådro seg i St. Moritz før Doha-VM i 2019. OL-mesteren skadet lysken da han løp på tredemølle i for glatte sko. Det er en skade Jakob Ingebrigtsen fortsatt sliter med, ifølge faren.

– Den som drev treningsstudioet hadde funnet ut at de skulle olje gulvet. Det som skjer da er at oljen havner på skoene og som igjen havner opp på tredemøllene. Jakob skadet lysken, og det er en skade som han fortsatt har. Den er ikke reparert, forteller han.

– Du skriver også at skaden kanskje vil påvirke ham resten av karrieren. Hvordan påvirker det ham nå?

– Det er ikke en skade lenger, men en svakhet på grunn av det som skjedde på mølla. Han løper litt framoverlent og da er han avhengig av godt feste. Om det er glatt på underlaget, glipper bena. Så hvis bena glipper i 22 km/t, så river det i lysken, forklarer Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen vil ikke fortelle hvorfor Jakob Ingebrigtsen ble operert. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Oppdaget under terreng-EM

Treneren forteller at de ikke visste hvor alvorlig det var før Jakob Ingebrigtsen ble skadet under terreng-EM i desember (2019 i Lisboa). Ingebrigtsen hadde pådradd seg et brudd i bekkenet.

– Så sier legen at: Jo, det er en ting at du har et brudd i bekkenet, men du har en avrivning i lysken som er vesentlig verre. Da var det at man så hvor alvorlig det var, forteller han.

– Han var nok ikke oppmerksom på at det var såpass sårbart. Vi er veldig obs på det nå, og han er veldig klar over det selv, at han ikke skal utsette seg for glatt underlag, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.