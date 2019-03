Fredag kveld ankom far og sønn danske Århus. Uten å ha sett løypa på forhånd, skal den norske 18-åringen bryne seg på knallsterke konkurrenter i U20-klassen i VM i terrengløp.

– Hvis jeg stiller opp i løp, har jeg lyst til å vinne. Og da er det bare medaljer som gjelder i mitt hode, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK rett etter ankomst.

Se løpet på NRK1 lørdag fra kl. 12.10

Det kan høres ut for et helt naturlig mål for mannen som tok to gull i senior-EM utendørs sist sommer, som tok gull og sølv i senior-EM innendørs i vinter, som tok to medaljer i U20-VM på bane sist sommer og som har vunnet U20-EM i terrengløp tre år på rad.

Men ser man på statistikken fra U20-VM i terrengløp, har han omtrent alle odds imot seg.

Europeisk tørke

Ingen europeiske løpere tatt en medalje siden spanske Pere Casacuberta vant i 1984, altså for 35 år siden.

Faktisk har ingen europeere vært inne blant de ti beste på 25 år.

– Det vil overraske meg hvis han ikke klarer å bli topp ti. Den skal vi i hvert fall slå, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen.

– Og klarer han det, er det ikke så langt opp til topp tre, påpeker han.

På de 13 siste mesterskapene, har bare løpere fra Kenya (23), Etiopia (10) og Uganda (6) tatt medaljer.

I GOD FORM: Jakob Ingebrigtsen føler seg sprek før VM i terrengløp. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Spurt fra start

Derfor vet Jakob Ingebrigtsen at det blir knalltøft.

– Jeg har sett litt video av tidligere mesterskap og løp. Det som pleier å skje er at man spurter de første 200 meterne for gode plasseringer, og så fortsetter bare spurten helt til folk blir slitne. Det er ikke en heldig situasjon for min del, jeg skulle gjerne ønsket en litt roligere åpning og heller økning mot slutten, sier han.

– Det kan være litt farlig å slippe seg for langt bak, men samtidig må jeg kjøre mitt eget løp. Jeg kan ikke henge på hvis det er idioti, fastslår han.

– Mordvåpen

Mens Jakob snakket med dansk TV2 og NRK på utøverhotellet, begynte Gjert også med andre forberedelser – som å sjekke den medisinske beredskapen.

Han regner med at sønnen løper seg så tom at han kan komme til å trenge hjelp, og er også forberedt på at skader kan inntreffe.

– De løper med ni, tolv og kanskje 15 millimeter pigger. Det er mordvåpen, vet du, i feil setting. Det er greit å ha beredskapen klar i tilfelle et eller annet skulle skje, sier Gjert Ingebrigtsen.