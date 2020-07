Gjert Ingebrigtsen klar til å knuse sønnenes høydedrøm

Systematisk høydetrening har vært trukket fram som en av hovedårsakene til at Sandnes-brødrene Henrik, Filip og Jakob alle har blitt europamestere på 1500-meter.

Reiserestriksjonene som koronapandemien har utløst, har stukket kjepper i hjulene for dem i 2020. Høydeopphold i både Flagstaff og St. Moritz er blitt avlyst.

Men fra og med 15. juli gjelder nye retningslinjer. Regjeringen åpner for reiser til Schengen-land.

Overfor NRK bekrefter alle de tre brødrene etter sine løp på Bislett denne uka at de da vil til Sveits så raskt som mulig.

Vil dra med én gang

– Både jeg, Henrik og Jakob har lyst til å dra med én gang de åpner. Da får vi akkurat fire uker i høyden før løpet i Monaco, og det er akkurat det vi trenger. Det blir godt å få litt ro, og litt kontinuitet sammen. Det kan ha mye å si, sier Filip Ingebrigtsen.

– Jeg vil benytte meg av høydetrening så fort jeg får muligheten. Vi vet det har en god effekt, og det har vært en stor del av vår trening i mange, mange år, sier Jakob Ingebrigtsen.

Også trenerpappa Gjert vil gjerne ha sønnene til St. Moritz. Men han vil selv overvåke situasjonen før han gir dem klarsignal.

– Vi venter til det blir anbefalt. Tiden fram til 15. juli vil vi bruke på å se at verden blir stabil. Og klart, blir det tilbakefall i en del av de europeiske landene og ting begynner å gå feil vei, så blir det ikke aktuelt å reise noen plass, fastslår han.

VISTE STYRKE: Jakob og Filip Ingebrigtsen løp fortere enn noen gang før i Boysen Memorial. Nå vil de til høyden så fort som mulig. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

– Karriereødeleggende

Og det er ikke bare lydighet mot retningslinjer som er hans agenda.

– Vi ønsker ikke å oppsøke risiko hvis Europa snur i feil retning. Det viktigste er at vi holder oss friske. For som mellom- og langdistanseløpere, vil det være ekstremt kritisk å bli syke med koronavirus. Det kan være karriereødeleggende for en toppidrettsutøver, så vi kan ikke ta noen form for risiko, fastslår han.

Samme holdning har han når det gjelder konkurranser.

Familien Ingebrigtsen håper og tror på en god konkurransehøst, med stevnet i Monaco 14. august som det første høydepunktet.

– Men vi vet jo ikke om vi skal springe i Monaco heller. Vi gjør aldri dumme ting. Det kan være vi springer i Monaco, det kan være vi springer i Brussel hvis det byr seg en anledning, det kan godt være vi, med all verdens forbehold, reiser til Stockholm. Så blir det NM. Så er det Ostrava, Zagreb. Det er muligheter til å løpe, men vi må sikre at vi gjør dette på en god måte, sier Gjert Ingebrigtsen.

Samtidig erkjenner han at denne sesongen har vist at ikke alt står og faller med høydetrening.

– Vi ser jo at vi kan holde et rimelig bra nivå bare ved å være hjemme og gjøre god trening. Vi skal ikke for enhver pris verken hit eller dit. Før vi reiser, må vi vite at vi får gjort det vi skal på en god måte, fastslår han.