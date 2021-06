– Det er bare tull! Det er ikke sant! Det var bare en bløff, bryter Gjert Ingebrigtsen inn.

Han filmer videointervjuet NRK gjør med Jakob Ingebrigtsen kvelden før Diamond League-stevnet i Firenze.

Klokka 21.23 torsdag kveld legger 20-åringen ut på sin første 5000-meter siden VM-finalen 30. september 2019, altså for over 20 måneder siden. Det skjer i et av de beste 5000-meterfeltene som noen gang har vært samlet, med verdensrekordholder Joshua Cheptegei fra Uganda i spissen.

De fleste forventer at Jakob Ingebrigtsen benytter anledningen til å bli første nordmann under 13 blank på distansen. Men i telefonsamtaler før intervjuet har Gjert Ingebrigtsen signalisert at 5000-steget ikke sitter helt og at det neppe blir aktuelt for sønnen å bli med på noe råkjør.

GUTTA PÅ TUR: Gjert og Jakob Ingebrigtsen er på plass i Firenze med noe ulike forventninger til torsdagens løp.

Vil være med

Jakob Ingebrigtsen selv sier mer eller mindre det stikk motsatte. Når NRK konfronterer ham med at Cheptegei på en pressekonferanse tidligere på dagen har snakket om «12.40-fart eller enda raskere», svarer han:

– Det er veldig fort. Men hvis han springer fort, så har jeg som mål å henge på seg lenge jeg kan. Og hvis jeg har krefter igjen, så må jeg jo springe forbi ham.

For ordens skyld: Cheptegeis verdensrekord er på 12.35,36. Ingebrigtsens norske rekord er på 13.02,93. Vi kan også nevne at europarekorden er på 12.49,71 og tilhører belgiske Mohammed Mourhit.

Ingebrigtsen er i hvert fall ikke bekymret for steget.

– Jeg øver jo veldig mye på det steget, så vi får satse på at det er bra. Jeg tror ikke man glemmer å løpe med det første, sier han, mens han skrur pigger inn i et par sprintsko som neppe skal brukes på 5000-meter.

– Jeg har fått gullpigger, gliser europarekordholderen på 1500 og 2000 meter.

VERDENSREKORD: De færreste trodde det var mulig å løpe så fort på 5000-meter før Joshua Cheptegei viste at det er mulig. Foto: Valery Hache / AP

Verdens beste

Jakob Ingebrigtsen har ett løp under beltet så langt i år. Det ble seier på 1500-meteren under Diamond League-åpninga i Gateshead. Værforhold og løpsopplegg gjør tida uinteressant.

Cheptegei kommer fra det som skulle være et verdensrekordforsøk på 3000-meter i Ostrava, men som mislyktes.

– Men jeg er ganske sikker på at kroppen er mye bedre enn i Ostrava og jeg håper jeg kan sikte meg inn mot en tid på 12.40 eller raskere enn det, sa han altså på onsdagens pressekonferanse.

Så nevnte han nettopp Jakob Ingebrigtsen som en av dem han tror vil bidra til høy fart. Men nordmannen er ikke opptatt av tida. Han er bare opptatt av å løpe fortere enn de andre.

– Hvis jeg skal være verdens beste løper, så må man jo konkurrere mot verdens beste, og det skal jeg gjøre her. Men om jeg blir kronet som verdens beste løper allerede, det gjenstår å se. Hvis jeg vinner, vil jeg si jeg er det, sier han.

– Og da legger han opp, bryter trenerpappa Gjert humoristisk inn, med henvisning til sønnens nylige podkastuttalelser.

OFFENSIV: Jakob Ingebrigtsen løper for seier uansett hvem han løper mot. Foto: NRK

– Ikke her for å tape

Storebror Henrik Ingebrigtsen er også på startlista. For ham handler det mer om OL-kravet på 13.13,50 enn å henge på verdensrekordholderen.

Men etter sitt løp på Bislett sist fredag, spådde han at lillebroren nok en gang kom til å skrive norsk friidrettshistorie i Firenze

– Han sprang 13.02 for to år siden, og han er ganske mye bedre nå. Så hvis vi sier under 12.55 – det er han i hvert fall god for, sa Henrik Ingebrigtsen.

– Hvis det blir vinnertid under 13 blank, så bryter jeg nok den magiske grensa på 13 blank, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Jeg er jo ikke her for å tape!