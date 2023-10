– Jeg er sjokkert over at man herjer med dette nå. Vi er kun i oktober og det er lenge til Paris (hvor neste års OL arrangeres), sier Gjert Ingebrigtsen til NRK, kort tid etter at nyheten om at han ikke får være med til VM innendørs eller EM innendørs ble annonsert torsdag.

Friidrettsforbundet informerte VM-bronsevinner Narve Gilje Nordås og hans erfarne trener om beslutningen like før de sendte ut en pressemelding.

Nordås kalte beslutningen eneveldig overfor NRK. Han mener det skjer uten hans involvering.

Nå kjenner Gjert Ingebrigtsen på urettferdighet. Han er lei seg over karakteristikkene forbundet kommer med i pressemeldingen og frustrert over situasjonen.

– Det man kunne tatt initiativ til er en dialog. Dette betyr at Friidrettsforbundet ikke ser noen som helst løsning på noe som helst frem til mesterskapene i 2024. Jeg hadde håpet man kunne være sammen på en profesjonell arena, slik at man kunne gjøre jobben sin.

AKKREDITERT: Gjert Ingebrigtsen mottok sist mesterskapsakkreditering fra Norges Friidrettsforbund under EM i München 2022. Foto: Hanne Skjellum

Han sikter først og fremst til en dialog mellom Narve Gilje Nordås og brødrene Ingebrigtsen: Henrik, Filip og Jakob.

Torsdag avslørte NRK at Norges Friidrettsforbund måtte gripe inn etter at de ble varslet om Henrik Ingebrigtsens oppførsel mot Nordås under en treningsleir.

Forholdet har vært kjølig gjennom hele sesongen.

– Det er først og fremst Narve jeg tenker på med hensyn til treningsleirer og mesterskap. Man snakker ikke med Narve, man tar beslutninger utenom. Jeg skulle ønske at det kunne vært en dialog mellom partene, slik at at vi kan leve med et 2024 der vi kan være på samme arena, sier Ingebrigtsen, som avslutter med:

– I stedet går man for den lettvinte løsningen og stenger Gjert ute.

Rodal: – Det er tross alt voksne mennesker

NRK-ekspert Vebjørn Rodal skjønner at friidrettsforbundet synes saken er vanskelig:

– Jeg vet ikke om vi skal forvente at et særforbund i idretten skal ha kapasitet til å ta på seg den type konflikthåndering, sier Rodal.

Han mener det man kan forvente er at de kommer med et tilbud om profesjonell hjelp.

– Så lenge det er en tredjepart som lider under en slik type situasjon, så syns jeg ikke det er urimelig å forvente at de bør rydde opp på kammerset. Det er tross alt voksne mennesker involvert.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, sier til NRK at det har vært tilbudt profesjonell hjelp gjennom Olympiatoppen ved tidligere anledning. Det tilbudet ble avvist.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Toppidrettssjef Tore Øvrebø ønsker ikke å kommentere hva et slikt tilbud går ut på. Gjert Ingebrigtsen hevder han ikke har hørt noe om det.

– Jeg forventer ikke at de blir enige, men at de for alles beste blir enige internt om hvem som skal reise hvor, slik at friidrettsforbundet slipper å ta denne dommerrollen om hvem som skal få reise hit og dit. Det ville gjort det enklere, sier Rodal.

NRK har spurt Henrik Ingebrigtsen om Rodals uttalelser og det at Slokvik sier at det har blitt tilbudt profesjonell hjelp, men foreløpig uten svar.

I en SMS torsdag etter forbundets pressemelding skrev Henrik Ingebrigtsen til NRK:

– Vi registrerer informasjonen som i dag (torsdag) har kommet fra friidrettsforbundet. Per nå har vi ingen kommentarer å gi om denne saken.

Friidrettens løpende konflikt Norges Friidrettsforbund har på kort tid endret strategi. Ikke så mye i innhold som i form. Nå fremstår de med en mye større grad av tydelighet i den, joda, løpende konflikten mellom de forskjellige deler av familien Ingebrigtsen - samt de direkte berørte av dette. Det forventede sjokk «Direkte berørt» betyr i denne sammenheng Narve Gilje Nordås. Friidrettsforbundet har allerede nå gitt beskjed om at hans trener Gjert Ingebrigtsen ikke vil få akkreditering i neste års mesterskap- inkludert OL i Paris. Trener Ingebrigtsen uttrykker sjokk og vantro. Og viser igjen sin sans for offentlig teater. Intet ved dette er sjokkerende. Tiden leger noen sår Ledelsen i NFIF har tatt et tidlig valg, i åpenbart samråd med Olympiatoppen. Slik lufter man ut støyen nå og håper på ro innen lekene i Paris virkelig nærmer seg. Og viser igjen hvor viktig det er å holde Gjert Ingebrigtsen unna OL-troppen. Faren for energilekkasje ved hans tilstedeværelse er for stor. Ulike barn leker best Den tapende part i dette er Narve Gilje Nordås. Som mister en ressurs han normalt helt åpenbart ville hatt tilgang på i mesterskapene som kommer. Kanskje gjorde han det rett og slett for enkelt å forfordele ham med sin heltemodige innsats i VM. Uten en akkreditering rundt halsen på Gjert Ingebrigtsen.

Diskuterte ikke akkreditering på møte

Slokvik bekrefter til NRK at Friidrettsforbundet heller ikke vil innstille Gjert Ingebrigtsen til en trenerakkreditering til OL, hvor det er Olympiatoppen som bestemmer.

Forbundet har de siste ukene hatt flere møter med de ulike partene rundt 2024-sesongen.

– Friidrettsforbundet har tatt en beslutning på bakgrunn av at alle har uttalt seg. Vi i friidrettsforbundet har tett oppfølging og har snakket med alle de involverte partene, sier friidrettspresident Anne Farseth til NRK.

Akkrediteringsspørsmålet var imidlertid ikke på bordet da Nordås og Gjert Ingebrigtsen møtte den sportslige ledelsen i forbundet i forrige uke.

– Det var et tema rundt hvordan Narve har opplevd situasjonen og det var også et tema hvordan Jakob og gutta har opplevd det overfor Gjert, sier Slokvik om møtet.

Selve avgjørelsen om å nekte Ingebrigtsen trenerakkreditering ble tatt på et senere tidspunkt, ifølge Slokvik.

– Det har ikke vært en dialog om han skulle få akkreditering eller ei, stadfester sportssjefen.

– Hvorfor tar dere denne avgjørelsen så tidlig som nå?

– Det har vært mye oppmerksomhet og mange spørsmål over lang tid, sier Slokvik, som nå håper den tidlige avgjørelsen gjør at de kan lage gode rammer og planer for Nordås fremover.

Usikker på opplegget: – Altfor tidlig å si noe

Nordås dro til VM med Per Svela som sin nærmeste støttespiller på stadion. Treningskompisen var med ham på oppvarming og inntok rollen som Gjert Ingebrigtsen normalt ville ha i forbindelse med løpene.

Den løsningen mener Rodal ikke er noen hvilepute for noen.

– Det er ikke sikkert vi kan forvente den støtten fra Svela. Han har egne ambisjoner og det innebærer at han håper å være deltaker i EM.

På spørsmål om han tror det blir mer av den type jobbing, svarer Svela:

– I utgangspunktet fokuserer jeg på min egen karriere. Selvsagt hjelper jeg Narve på trening og med andre ting. Det blir en helt annen sak dette.

Friidrettsforbundet mener det er for tidlig å si noe om hvordan opplegget blir rundt Nordås i de kommende mesterskapene.

– Det er min jobb nå å sy sammen et sportslig opplegg med Olympiatoppen frem mot OL, men det er altfor tidlig å si noe om nå, sier Slokvik til NRK.