Gjert Ingebrigtsen freste mot svensk arrangør – manager legger seg flat

«Den norske superstjernen og europarekordholderen Jakob Ingebrigtsen møter verdensmesteren fra Doha 2019, Timothy Cheruiyot, på 1500 meter på Bauhaus-gallaen i en generalprøve før OL i Tokyo», står det i en pressemelding sendt ut tirsdag.

– Dette blir en Bauhaus-galla med noen av verdens beste og mest interessante friidrettsutøvere, sier stevneansvarlig Jan Kowalski i pressemeldingen.

REKLAMERER: Denne saken ble både sendt som pressemelding og lagt ut på Diamond League Stockholm sine egne hjemmesider tirsdag ettermiddag. Foto: Skjermdump Stockholm Diamond League

Det fikk NRK til å ringe Gjert Ingebrigtsen, som tidligere har signalisert at Team Ingebrigtsen ikke prioriterer Stockholm denne sesongen.

Det kunne han bekrefte.

– Det ligger ikke i planen per i dag at Jakob skal løpe i Stockholm. Det kan bli endringer som gjør at det kan bli aktuelt, men per i dag er det ikke planen, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Dumt og rart

Så sa han sin klare mening om arrangørene.

IRRITERT: Far og trener Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er veldig dumt og rart at de setter det på plakaten når det verken er diskutert eller avtalt. De må jo ta dette vekk fra plakaten, det skal jeg sørge for. De kan jo ikke bruke Jakob til å lokke folk når det ikke er diskutert eller signert noen avtale, fortsetter han.

Stevneansvarlig Jan Kowalski ble overrasket da NRK konfronterte ham med Ingebrigtsens uttalelse, og ba om å få sjekke saken før han ga en kommentar.

Da tok NRK kontakt med Team Ingebrigtsens manager Daniel Wessfeldt, for å få hans versjon.

– Det har blitt en misforståelse, sier Wessfeldt, som er på plass i Firenze i forbindelse med torsdagens Diamond League-stevne.

Manageren: – Min feil

– Jeg har hatt en dialog med arrangørene i Stockholm om at det kan bli aktuelt for Jakob å løpe i Stockholm, hvis det ikke skulle blir noe av Bislett Games. Alt er jo veldig usikkert for tiden, så man må jobbe med ulike planer samtidig. Så det finnes en avtale om at de er aktuelle for stevnet, men jeg skulle ha sørget for at ikke ble kommunisert noe ut. Det er min feil, sier Wessfeldt.

Konfrontert med uttalelsen fra Wessfeldt, gjentar Gjert Ingebrigtsen at verken han eller Jakob Ingebrigtsen selv har noen avtale med arrangørene i Stockholm.

– Hvis det ikke blir noe stevne på Bislett, kan det bli aktuelt. Men det er ikke sikkert da heller, sier Ingebrigtsen.

Så påpeker han at han ikke håper arrangørene har brukt Jakob Ingebrigtsens navn for å gjøre stevnet interessant for andre utøvere, i første rekke Timothy Cheruiyot.

Stevneleder Kowalski har ikke kommet tilbake med en kommentar til NRK.

LIKE BAK: I Monaco i fjor satte Jakob Ingebrigtsen europarekord. Timothy Cheruiyot vant 1500-meteren med 3.28,45, mens nordmannen fikk 3.28,68. Foto: MATTHIAS HANGST / AFP

Jakter første seier

De to 1500-meterspesialistene har møttes i ni dueller på distansen tidligere, blant annet under samme stevne i fjor. Nordmannen har aldri stukket av gårde med seieren, men har nærmet seg gradvis.

Førstkommende torsdag stiller 20-åringen på 5000 meter i et meget sterkt felt under Diamond League-stevnet i Firenze, men i OL satser han alt på 1500-meteren. For snart tre uker siden sendte Ingebrigtsen ut et skremmeskudd til konkurrentene, da han vant distansen soleklart i Gateshead.

– Det er ikke verst å vinne, men nå håper jeg å slå Cheruiyot denne sesongen, og i hvert fall i OL. Så får vi se om jeg får konkurrert mot ham før Tokyo, sa han etterpå.

Siste mulighet vil i så fall være i Monaco 9. juli, et stevne Team Ingebrigtsen prioriterer hvert år.