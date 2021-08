Lørdag klokken 13.40 løper Jakob Ingebrigtsen for OL-medalje på 1500 meter. En dag han selv forteller at han har drømt om i over 10 år, til tross for at han bare er 20 år.

– Jeg ser det på ham, at han er mer konsentrert og vanskelig å trenge inn til. Han lukker seg inn i sine forberedelser. Men jeg ser at han kjenner seg selv såpass godt at han vet hva han holder på med, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Det er ikke en ny side, men en forsterket side, legger han til.

– Innesluttet

Han hevder han og sønnen snakker særs lite om mål og taktikk, og ikke ønsker han å blande seg for mye heller, men han har merket lenge at den store dagen har nærmet seg. Hvor mye krefter forsøk og semifinale har kostet, sier trenerfaren at han ikke aner.

– Det koster både fysisk og mentalt. Du kan være mentalt sliten i et forsøk, så kommer du deg gjennom, så tar du resten som et pluss og er jævlig sprek i semifinalen. Det er vanskelig å lese noe ut av det, og Jakob var allerede for noen dager siden innesluttet på alle mulige vis. Fordi han forbereder seg på det som kommer. På sin måte, forteller han.

FINALEKLAR: Lørdag er endelig dagen Jakob Ingebrigtsen sier han var ventet på i over 10 år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er vanskelig å si, men det skal ikke koste så mye i den formen jeg er i og med tanke på hvor mye fortere jeg skal være i stand til å løpe, sier Jakob Ingebrigtsen om kreftene han har brukt.

– Her siger folk rundt i grilldress

Det er ikke bare han som er klar for å få finaledagen overstått. Etter en måned på reise, gleder Gjert Ingebrigtsen seg til å komme ut av «bobla» og reise hjem til familien. Vanligvis er flere av dem med på mesterskap, men denne gangen var det ikke mulig.

– Jeg vil si at vi savner familien, fordi det er med på å glatte ut litt av alvoret. Muligheten til å sette seg ned og snakke om andre ting enn løp. Her er det ingenting! sier han, og fortsetter:

SHOW: Det var en svært blid Gjert Ingebrigtsen som møtte pressen før 1500-meterfinalen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Her siger folk rundt i grilldress og soser gatelangs for å få tiden til å gå. Det er kaos. Det sitter tusenvis av mennesker som ikke gjør noe annet enn å sosialisere seg. Det blir et veldig boblepreg på det, du er avskåret fra virkeligheten.

Han har ikke turt å sjekke appen på telefonen som måler stressnivå.

– Det har vært relativt høyt. Men det er i ferd med å gå rette veien, forsikrer Gjert Ingebrigtsen.

De kom ganske sendt til OL-byen, noe som var nøye planlagt. Gjert Ingebrigtsen mener de er litt utypiske som utøvere og trenere. At de prøver å bruke tid på normale ting som gir overskudd, og lukker både dører og vinduer til rommet i utøverlandsbyen etter trening og konkurranser.

– Vi går på trening og når vi ikke er det, så er vi vanlige folk som har vanlige interesser og holder på med vanlige ting. Og når du blir utsatt for den «grilldressmafiaen», i ukevis, ubegrenset, så er det slitsomt. Jeg skal droppe den kommentaren ... Men vi prøver å være så normale som vi kan, sier han og humrer.

Blir skuffet med sønnen

For både Gjert og Jakob virker selvsikre før den store dagen. «Jeg tror han vinner», sa treneren om sønnen.

– Vi håper og tror at det blir en rask finale. Samtidig er det folk som perser, det er flere som er gode for mer enn de har vist tidligere. Jeg føler meg klar, og at vi har gjort det vi skal. Nå gjenstår det å springe fort på lørdag, sier 20-åringen.

ENKELT VIDERE: Jakob Ingebrigtsen håper han slapp å bruke mye krefter på de to første løpene i OL. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Blir du skuffet om det ikke blir medalje, Gjert?

– Nei. Det er feil å si nei. Jeg blir ikke skuffet på mine vegne, men på Jakob sine. Med tanke på hans ambisjon og ønske. Jeg vet hvor lista ligger. Jeg blir skuffet med ham. Hvis han ikke blir skuffet, så er det OK for meg. Jeg vet hvor vanskelig det er å treffe i rette øyeblikket der og da, svarer han.