Gjert-elev vil ha VM-hjelp fra Ingebrigtsen-brødrene

Torsdag kveld stiller hele fire nordmenn på 5000-meteren under Bislett Games. To av dem har et klart mål om å ta VM-kravet på 13.13,50, og dette er siste mulighet.

– Jeg har ikke sett for meg noe scenario uten (VM), så vi får se, om jeg legger opp eller hva jeg gjør. Jeg vil påstå at formen er god nok for å ta kravet, så får jeg se om jeg får det ut, forteller Narve Gilje Nordås.

23-åringen trenes fortsatt av Gjert Ingebrigtsen, og han møter både Filip og Henrik Ingebrigtsen på distansen. Filip Ingebrigtsen vil ta kravet for å ha muligheten til «å doble» med både 1500- og 5000 meter i sommerens to mesterskap.

– Det klart det blir en fin duell, med ekstra spenning for meg og for dem og ikke minst for publikum, vil jeg anta, sier Nordås.

DUO: Narve Gilje Nordås har fortsatt trenersamarbeidet med Gjert Ingebrigtsen. Han tok seg til OL på ranking, men vil ikke ta den sjansen i VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Se Bislett Games på NRK 1 torsdag fra kl. 18.00. 5000-meteren, med Filip og Henrik Ingebrigtsen, Nordås og Magnus Tuv Myhre går kl. 20.49.

Ønsker plan på forhånd

En lyshare vil hjelpe utøverne å måle seg mot tiden underveis, men Nordås håper også det kan være mulig å få litt hjelp fra tidligere lagkamerater.

– Jeg håper vi kan samarbeide litt og legge en plan på forhånd. Å si at om du er med da og da, så kan vi ta en runde hver så vi bedrer våre muligheter, så det ikke bare er en stakkar som ligger i front hele veien og blir spurtet ned på slutten. Det hadde vært en fordel, mener Nordås, som må løpe tre sekunder raskere enn sin personlige rekord.

– Vi har ikke snakket sammen før løpet, men du skal ikke se bort fra at de dukker opp bak ryggen min, legger han til.

Filip Ingebrigtsen forteller at han ønsker seg et jevnt løp, der han helst vil slippe å gjøre for mye av jobben selv. Spesielt om feltet sprekker opp så er det tungt å dra alene.

BISLETT-KLARE: Filip og Henrik Ingebrigtsen løper begge 5000 meter på Bislett torsdag. Førstnevnte for å sikre VM-kravet, storebror for å ta EM-kravet. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Det er ganske mye tyngre enn å ligge klistret i ryggen på noen. Så man må ta de vurderingene underveis, det er vanskelig å planlegge for mye, men det er helt klart at det er fordel å jobbe sammen om det blir aktuelt, erkjenner han.

– Håper han heier på meg

Henrik Ingebrigtsen har vært klar på at han ikke tenker seg til VM. EM-kravet på 13.24 er derimot et mål.

– Samarbeid om hva? Vi kan godt samarbeide om å dra meg raskest til mål, det kan vi godt gjøre, sier han og flirer.

Det er første gang de tre møtes etter at Gjert Ingebrigtsen ga seg som trener for løpesønnene. På Bislett står han som vanlig på tribunen under løpet.

– Han heier nok på Narve, fastslår Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg håper jo han heier meg i morgen, det er meg han trener, han vil jo se at det vi holder på med funker. Han heier selvfølgelig på begge, på meg som trener og som far på sønnene, men hvem han heier mest på, vet jeg ikke, sier Nordås.

Det er en rekke sterke løpere på plass i Oslo, og vinnertiden blir sannsynligvis raskere enn nordmennenes mål. Nordås, som tok seg til Tokyo-OL på ranking, er klar på at han ønsker å være best av de fire.

VIL TIL VM: Narve Gilje Nordås har to klare mål på Bislett Games: ta VM-kravet og slå tre andre nordmenn. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Hvem tror du er sterkest?

– Ikke godt å si. Filip sprang en engelsk mil i Eugene, og noe veldig overbevisende var det absolutt ikke, men det ryktes at han har kommet i bra form etter det. Henrik skal du aldri avskrive, og så har vi en siste nordmann, Tuv Myhre, du aldri vet hva han kan finne på. Det blir åpent, jeg vil ikke sette noe favorittstempel på noen, selv om kanskje enkelte vil sette det på meg, svarer Nordås.