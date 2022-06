Gjelsten trekker seg ut av Molde – Kjell Inge Røkke blir eneeier

Proffsvømmer står fram som homofil: – Vil være det forbildet

Walisiske Daniel Jervis åpner opp om sin seksuelle legning og forteller at han gjør det for å kunne være et godt forbilde.

– Det tok 24 år å være den jeg var, men nå er jeg glad. Jeg ser meg i speilet og liker den jeg er, sier Jervis til BBCs LGBT Sport Podcast.

Briten forteller i podkasten at han tror at han alltid har vist det, men at han har vært usikker på om han var homofil eller bifil.

– Det påvirket ikke svømmingen min, men meg som menneske. Det høres ganske drastisk ut, men jeg nøt ikke livet mitt. Ja, jeg smilte, men det var noe som manglet for å gjøre meg skikkelig glad, sier Jervis.

Jervis har 5.-plass fra Tokyo-OL 2021 og 7.-plass fra VM i Budapest 2022 som beste resultater. (NTB)