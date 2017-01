Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Franskmannen sendte Arsenal i ledelsen med et spektakulært "skorpion-spark" etter 17 minutter. Giroud brukte hælen på et innlegg fra Alexis Sánchez som havnet bak spissen, og ballen gikk inn via tverrliggeren.

– Jeg har maksimal flaks. Det handler bare om flaks. Jeg var ikke i god balanse, men det var en god følelse. Jeg ville score i dag. Heldigvis fikk jeg satt inn et fint mål for laget, sa Giroud til Sky Sports.

– Jeg har aldri gjort det før, men det er fint for meg og laget. Det er nok mitt beste mål, la han til.

Alex Iwobi sikret 2-0-seieren da han headet over James Tomkins og i mål etter 56 minutter.

Arsenal tar med det over tredjeplassen i Premier League. Ni poeng skiller opp til serieleder Chelsea. Liverpool er nummer to med tre poeng mer enn Arsène Wengers menn.

– Det er viktig å holde følge med alle de andre lagene. Nå har vi noen kamper som vi må vinne, så dette var en god start på året, sa Héctor Bellerín.

Allardyce seiersløs

Sam Allardyce venter fortsatt på sin første seier som Palace-manager. Crystal Palace vaker så vidt over nedrykksstreken med sine 16 poeng. Sunderland, som ligger nærmest under streken, har 14.

Arsenal produserte enorme sjanser i Nord-London allerede etter seks minutter. Nacho Monreal var frisk på sin venstreback, og slo inn foran mål, men Giroud bommet på ballen.

Iwobi plukket opp ballen på bakre stolpe og fant Mohamed Elneny, men egypterens avslutning ble blokkert til corner.

Arsenals toppscorer Sánchez var nære å sende hjemmelaget i ledelsen seks minutter senere, men forsøket fra 20 meter snek seg utenfor Wayne Hennesseys mål.

Mesterredning

Arsenal fortsatte å presse etter Girouds vakre ledelsesmål, og burde økt ledelsen like før pause. Sánchez fintet bort både back og keeper, men klarte å skyte i beina til Hennessey, som parerte uten å være klar over det selv.

Christian Benteke var nære å utligne for Palace med hodet like etter pause, men ballen gikk utenfor stolpen til Petr Cech.

Etter Iwobis 2-0-scoring, som kom etter Arsenal-press innenfor Palace sin 16-meter, roet hjemmelaget det mer ned.

På overtid måtte Hennessey ut i full strekk etter et skudd fra Alex Oxlade-Chamberlain, men keeperen sørget på mesterlig vis for at det ikke ble mer enn 2-0 til Arsenal.