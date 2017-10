Suarez hviles i vennskapskamper

Barcelonas Luiz Suarez vil ikke ta del i Uruguays vennskapskamper i november på grunn av et trøblete kne, skriver NTB. Barcelona har bedt pent om at Luiz Suarez står over kampene på grunn av et vondt kne, en forespørsel det uruguayanske fotballforbundet har innvilget.