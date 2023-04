Gimle finaleklare i BLNO

Monaco-kapteinen dømt for skattesvindel

Wissam Ben Yedder (32) har fått en betinget fengselsdom på seks måneder for skatteunndragelse fra tiden som Sevilla-spiller. Han slipper å sone straffen.

I Spania må man ikke i fengsel så lenge dommen er på under to år. Forutsetningen er at man ikke har et kriminelt rulleblad fra før. Ben Yedder forlot Sevilla tilbake i 2019, men er nå blitt straffet for skattesvindel.

I tillegg til seks måneders betinget fengsel må den nåværende Monaco-kapteinen også ut med rundt 1,5 millioner kroner i bot.

Retten i Spania har funnet det bevist at Ben Yedder ikke la fram selvangivelsen i tide under sitt første år i Sevilla. Spilleren sendte først inn de rette papirene i mars 2019, da spanske skattemyndigheter startet en verifiseringsprosedyre.

Han unnlot også lenge å betale skatt på rundt 800.000 kroner han hadde tjent på bilderettigheter, men dette skal han senere ha betalt.

