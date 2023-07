Gilje Nordås tok NM-gull på 1500 meter: – Hadde ikke trodd det skulle være så lett

Megan Rapinoe legger opp etter sesongen

Megan Rapinoe (38) opplyser at dette blir hennes siste sesong som aktiv fotballspiller.

Rapinoe er i tillegg til å være en svært habil fotballspiller, også kjent for sitt arbeid for LHBT+-rettigheter og likelønn for menn og kvinner.

38-åringen har vunnet to verdensmesterskap med USA og er også med i årets VM i Australia og New Zealand. Hun spiller til daglig for OL Reign i toppdivisjonen i USA. Etter årets sesong er det imidlertid slutt, skriver hun i et innlegg i sosiale medier.

«Det er med en følelse av fred og takknemlighet at jeg har bestemt meg for at dette blir min siste sesong i denne vakre idretten. Jeg kunne aldri ha forestilt meg måten fotball skulle forme og endre livet mitt for alltid», skriver hun.

Rapinoe ble kåret til den beste spilleren da USA vant VM i 2019. I fjor sommer fikk hun tildelt frihetsmedaljen av president Joe Biden. Det er den fremste sivile utmerkelsen i USA. Hun ble da den første fotballspilleren til å få medaljen. (NTB)