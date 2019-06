Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det betyr mye for Gilbert. Det var gledelig å få han i gang igjen, sier Lars Arne Nilsen til NRK etter kampslutt.

Etter å ha blitt byttet ut under forrige serierunde mot Haugesund, valgte Koomson å kritisere Nilsens avgjørelse til BT og BA.

Brann-treneren er klar på at det ikke er akseptabelt.

– Ingen skal sette seg over klubben. Det gjorde han. Det er viktig at vi ikke snakker ned lagkamerater og trenere. Det var et øyeblikks frustrasjon, og vi har snakket om det.

Nilsen har ikke villet bekrefte at uttalelsene fra Koomson er grunnen til at han ble vraket til midtukens cupkamp mot Sogndal. Men han sier at de nå har avsluttet saken.

– Det er ikke noe å lage kjempestyr av. Jeg er veldig glad for at han fikk det målet. Han slapp seg løs, og var veldig farlig etter målet.

GLAD: Brann-trener Lars Arne Nilsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Koomson: – Min fremtid er i Brann

Kampen mot Lillestrøm var ingen nytelse av en fotballkamp, men Koomson tok vare på sjansen da Petter Strand spilte han gjennom etter 73. minutter. Lillestrøm maktet aldri, til tross for et intenst press, å utligne.

Scoringen var Koomsons første for sesongen. Selv var han meget glad etter kampen.

– Det var deilig. Jeg har jobbet hardt de siste ukene, sier Koomson.

Han benekter at den turbulente uken har fått han til å ønske seg vekk fra Bergen.

– Det var ikke negativt ment. Vi har snakket sammen, og jeg vil takke treneren og alle som har snakket med meg denne uken, for nå er alt bra. Jeg har en god fremtid i Brann, forteller 24-åringen.

Lagkamerat Fredrik Haugen sier han er glad for at Koomson ble dagens helt. Men han vil ikke diskutere forrige helgs uttalelser.

– Jeg vil ikke kommentere den type ting, men det er gøy at han var tilbake i dag. Han har hatt mye stang-ut i Brann-karrieren så langt, sier Haugen om Koomson.

Lennartsson: – Fortjente ett poeng

Som nevnt var kampen på Brann Stadion ingen stor fotballkamp, men Lillestrøms trener, Jörgen Lennartsson, var likevel ålreit fornøyd med det han fikk se fra sitt lag.

– Det er skuffende, for prestasjonen i dag fortjente poeng, sier Lennartsson.

Uten spiss Thomas Lehne Olsen, som er skadet i flere uker, klarte ikke LSK å score. Lehne Olsen har stått bak hele seks av ti LSK-mål denne sesongen. Det er et problem, innrømmer Lennartsson.

– Det er jo en viktig spiller. Daniel Gustavsson og Arnór Smárason, dagens spisspar, har vel aldri spilt sammen før, men det må vi bare håndtere.

LSK nærmer seg nedrykksstreken, og har nå kun to poeng ned til Stabæk på 15.-plass. Brann på sin side ligger på fjerdeplass i Eliteserien.