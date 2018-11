Forrige helg åpnet Tiril Eckhoff skisesongen med en sterk fjerdeplass mot langrennseliten på sprinten, og lørdag kom resultatet som tyder på at hun virkelig kan få en knallsesong. Selv om hun fikk en bom på siste skyting var hun helt umulig for konkurrentene.

I mål var hun et hav av tid foran neste kvinne. Tyske Franziska Hildebrand var 46,4 sekunder bak. Tredje plasserte Karolin Horchler, også hun tysk, var slått med over minuttet.

– Jeg tror dette er et av de beste løpene jeg har gjort her på Sjusjøen, sa Eckhoff, som ble nummer 16 på den tilsvarende sprinten for ett år siden.

– For første gang har jeg startet sesongen uten å komme skjevt ut.

Venter seg kjeft

Eckhoff tålte fint bommen på siste blink, men trener Patrick Oberegger skrek ut i frustrasjon over bomskuddet på lørdagens sprint.

– Det var et bra løp, men jeg kommer til å få skikkelig kjeft for det siste skuddet, sa Eckhoff til NRK.

– Patrick er veldig på at man skal fullføre hele serien, og det siste skuddet kom litt fort. Jeg hørte han skrike på standplass, og da lo jeg litt, for jeg skjønte at han ikke kom til å være helt fornøyd, smilte Sjusjøen-vinneren.

Tandrevold holdt på å krasje

Likevel bommet hun bare en gang i åpningen av verdenscupen. Du trenger javascript for å se video. Likevel bommet hun bare en gang i åpningen av verdenscupen.

Ingrid Landmark fikk en god start på sesongen på Sjusjøen lørdag, med en femteplass bak suverene Tiril Eckhoff. Det er likevel noe annet som kommer til å irritere henne utover dagen.

På stående skyting gikk Tandrevold feil, og skled inn på matta ved siden av en annen løper.

– Jeg kommer inn fra ene sida, så sikter vi på samme blink. Men det er min feil, så jeg må bare trekke meg. Hun som jeg krasjet med sa «jeg var først». Da måtte jeg bare rygge og gå tilbake, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Nybegynnerfeil

Hun mistet flere sekunder, og det gjorde noe med sinnsstemningen inn mot skytingen. Trener kaller det en nybegynnerfeil.

– Jeg hadde det som hadde skjedd litt i bakhodet, da nølte jeg litt i førsteskuddet og brukte ganske mye lenger tid. Jeg har mye bedre skyting og skytetid inne, sier hun.

Uten tabben kunne Tandrevold fort ha endt på pallen. Tabben medførte en bom og sekunder tapt. Mellom henne og lagvenninne Tiril Eckhoff endte tre tyskere, alle innenfor rekkevidde.

