Gikk en runde for mye(!), og kåret feil vinner i EM: – Det er helt ubegripelig

Etter 17 runder var det nederlandske Jan Blokhuijsen som gikk først over målstreken. nederlenderen strakk armene i været og jublet for EM-gull på fellesstart.

Det var bare et problem: Løperne hadde gått for langt.

Etter 16 runder var det Haralds Silovs som var først i mål. I stedet for latviske jubelbrøl, ble det i stedet gått en runde ekstra - uten at noen stanset løperne.

Resultatene fra den 17. runden ble stående som tellende, og Blokhuijsen snøt Silovs for seieren. Mannen fra Latvia ble plassert som nummer elleve.

– Det er en helt uforståelig løsning. Det blir gått en runde for mye, så gir de medaljene til de som går en runde etter at løpet er ferdig. Det er helt ubegripelig, og er ganske enkelt en total skandale, sier NRKs ekspert Even Wetten.

Silovs: – Jeg skal være vinneren

Han mener Silovs burde vært tilkjent seieren.

– Det var en misforståelse underveis i løpet. Hvis du ser på reglene, skal jeg være vinneren, sier Silovs til NRK.

FRA LATVIA: Haralds Silovs. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Han forsøkte å levere protest, men den ble blankt avvist.

– Vi prøvde å gjøre det, men da må du ha 200 sveitserfranc på deg i kontanter. Det kan ikke være noen annen valuta, så vi fikk ikke levere protest, sier Silovs skuffet.

I stedet for å feire sjeldent latvisk EM-gull på skøyter, ble det nederlandsk nasjonalsang i russiske Kolomna.

– Silovs skal bli europamester, men blir stående som uplassert. Det oppleves som urettferdig. I stedet blir det nok en nederlandsk seier. De trenger ikke jukse seg til det, sier Wetten.

– Det er synd på ham

Silovs gikk rett i garderoben etter løpet, der han skiftet og roet seg ned etter et hektisk løp. Flere kom bort til ham for å gratulere, men på resultatlistene blir han stående som nummer 11.

FORSTÅR IKKE AVGJØRELSEN: NRKs ekspert Even Wetten. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det er synd på ham. Han har ikke et kobbel av mennesker rundt seg som kan hjelpe ham med protester og slikt. La oss håpe det er gjort riktig, men dette fremstår som en gigaskandale.

– Men løperne går en runde for langt. Det er en menneskelig feil.

– Ja, men den feilen skjer når løperne er i mål. De har ringt for siste runde, og gått ferdig øvelsen. Med denne avgjørelsen sier juryen at de ikke aksepterer vinneren. For meg er det helt uforståelig, sier Wetten.