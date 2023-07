Gigantenes skuffelser gleder NRK-ekspertene: – Først og fremst veldig gøy

– Jeg vil si det er overraskende.

Slik kommenterer NRK-ekspert Carl-Erik Torp resultatene i flere VM-oppkjøringskamper de siste ukene.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Torp presiserer at lagene selvsagt ikke tar for store sjanser så tett før et mesterskap, og at ingen vil risikere å få spillere skadet.

– Men selv med det premisset, er det overraskende at det ikke er andre resultater, mener han.

Flere medaljekandidater har nemlig slitt med å levere mot svært mye lavere rangerte lag.

Verdenstoer Tyskland gikk på et pinlig tap mot Zambia (rangert som nummer 77), Marokko, rangert som nummer 72, klarte uavgjort mot både Sveits og Italia, og europamester England fant aldri veien til nettmaskene mot Portugal.

NRKs eksperter er samstemte i at overraskelsene lover godt før VM:

– Det er først og fremst veldig gøy å se at antatt dårligere nasjoner kan hevde seg mot de som er ranket høyt, sier Elise Thorsnes.

– Svært oppsiktsvekkende

Hun er på plass på New Zealand for å følge VM som ekspert for NRK, og hun medgir at VM-oppkjøringen har vist at mesterskapet kan bli uforutsigbart.

– Det er ikke gitt hvilke lag som tar seg videre fra gruppespillet, og det er vanskeligere å plukke ut noen favoritter enn før.

– Det viser at det kan bli et jevnt VM der flere lag kan hevde seg, fortsetter hun.

NRK-EKSPERT: Elise Thorsnes Foto: Jula Marie Naglestad / NRK

Thorsnes understreker – i likhet med Torp – at resultatene i slike oppgjør kan juge litt, ettersom både nye spillere og formasjoner testes.

– Men det som overrasker mest, er vel kanskje Zambias resultat mot Tyskland, mener hun.

VM-kommentator Andreas Stabrun Smith er helt enig.

– En del av disse resultatene er svært oppsiktsvekkende. De aller fleste av de antatte VM-favorittene har slitt med svake resultater i 2023, sier han.

NRK-KOMMENTATOR: Andreas Stabrun Smith Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Mest overraskende er Tysklands resultater. En knepen seier over Vietnam og tap for Zambia hører ikke noe sted hjemme. Men da har de i det minste blitt advart før VM-åpningen mot Marokko, sier Stabrun Smith.

Både han og Thorsnes trekker frem at dette viser en utvikling over tid der lag fra hele verden tar store steg, og at mesterskapet ser svært åpent ut.

Det samme sier Ingrid B Kvernvolden, som skal være VM-ekspert for NRK:

– Resultatene i treningskampene tatt i betraktning, kan vi forhåpentligvis vente oss et av de mest åpne mesterskapene på lang tid. Det hadde vært veldig artig.

– H åper vi slipper å se 13-0-kamper

Norge er i gruppe med Filippinene, Sveits og vertsnasjon New Zealand. Særlig førstnevnte er ventet å bli en kasteball.

– For Norges del betyr dette at også kampen mot Filippinene ikke nødvendigvis blir så lett som man tenker. Men Norge pleier å være gode der. Jeg er mer bekymret for at Norge ikke sanker nok poeng mot Sveits og New Zealand til å gå videre. Men jeg har trua, altså, påpeker Stabrun Smith.

Torp er enig i at VM-et ser åpent ut, men han tror likevel at enkelte kalassifre ikke er til å unngå.

– Jeg håper vi slipper å se 13-0-kamper, som vi så da USA slo Thailand sist VM, mimrer han.