Gigantene avkledd på hjemmebane: – Dette er galskap

RBK klatret forbi Molde

Torgeir Børven fikk en etterlengtet sjanse på topp for Rosenborg, men gikk igjen målløs av banen mot Aalesund. Kristoffer Zachariassen avgjorde kampen med to scoringer, mens Sigurd Haugen scoret for vertene. 2-1-seieren gjør at Rosenborg klatrer opp til en 2.-plass på tabellen – foran Odd og Molde.