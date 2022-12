31. mars 2022: Gianni Infantino går på talerstolen og holder sin tale til Fifa-kongressen. Verdens mektigste fotballeder skryter av innsatsen han har gjort for å sikre sju milliarder dollar i inntekter til Fifa i 2022.

Aldri har Fifa tjent mer enn de gjør nå. En stor andel av inntektene er generert fra VM i Qatar.

De økte inntektene dyttes blant annet ut til medlemslandene. «Fifa Forward» er prestisjeprosjektet til Gianni Infantino, et prosjekt som var med på å få han valgt til Fifa-president i 2016.

– Fifa har endret seg fra å være en giftig organisasjon til å bli en troverdig organisasjon fordi vi investerer i verden, vi investerer i fotball, konkluderte Infantino fra talerstolen.

24 milliarder kroner er delt ut siden 2016. Men hvor går egentlig disse pengene?

Nekter å svare for milliardtildelinger

Fifa Forward er bygd opp slik at alle land får 500.000 dollar for vanlige driftskostnader.

I tillegg utbetales inntil en halv million dollar dersom noen enkle kriterier oppfylles: Har landet for eksempel en toppserie for kvinner, får de en viss sum i året. Har landet en generalsekretær ansatt, utløser det nye midler.

TALE: Infantino talte til Fifa-kongressen i Qatar i mars. Der gjorde han det klart at han ville gi medlemslandene mer penger enn de noen gang har fått fra Fifa. Foto: Hassan Ammar / AP

I tillegg deles en stor andel av pengene ut som prosjektmidler til utvikling av baner, anlegg, kontorbygg og så videre.

I sine statutter til Fifa Forward, skriver organisasjonen:

«Fifa skal være profesjonelle, upartiske og transparente i sin styring av Forward».

I ni måneder har NRK prøvd å få oversikt over de 24 milliarder kronene som Fifa har delt ut siden 2016.

Det har vi ikke lykkes med.

– Det burde pressen så absolutt ha. Anlegg er jo nettopp noe som er varig og bestandig og skal komme idretten til gode i mange år. Så det skjønner jeg ikke, for å si det veldig enkelt, sier tidligere Fifa-medlem Per Ravn Omdal til NRK om hemmeligholdet.

Dette er henvendelsene vi har gjort til Fifa Ekspandér faktaboks 3. mars 2022: NRK spør om mer informasjon om prosjektet. Vi viser til at pengebruken skal være helt åpent og ber blant annet om en liste over godkjente og avviste Forward-prosjekter, antall brudd på statutene osv.

NRK spør om mer informasjon om prosjektet. Vi viser til at pengebruken skal være helt åpent og ber blant annet om en liste over godkjente og avviste Forward-prosjekter, antall brudd på statutene osv. 11. mars: En Fifa-representant ringer og sier at de jobber med henvendelsen. Vi skal få svar neste uke.

En Fifa-representant ringer og sier at de jobber med henvendelsen. Vi skal få svar neste uke. Slutten av mars : NRK ringer samme Fifa-representant. De jobber fortsatt med saken.

: NRK ringer samme Fifa-representant. De jobber fortsatt med saken. 24. april 2022: NRK sender en purring på e-post. Vi blir oppringt og har et digitalt møte hvor Fifa forteller hvordan pengene fordeles.

NRK sender en purring på e-post. Vi blir oppringt og har et digitalt møte hvor Fifa forteller hvordan pengene fordeles. 25. april: Fifa sender en e-post med generelle svar og at NRK kan be om å få se nærmere på konkrete prosjekter, uten at noen liste over konkrete prosjekter er tilgjengeliggjort.

Fifa sender en e-post med generelle svar og at NRK kan be om å få se nærmere på konkrete prosjekter, uten at noen liste over konkrete prosjekter er tilgjengeliggjort. 25. april : NRK påpeker at det er vanskelig å spørre om konkrete prosjekter når det ikke finnes noen oversikt over prosjektene som er godkjent eller avvist.

: NRK påpeker at det er vanskelig å spørre om konkrete prosjekter når det ikke finnes noen oversikt over prosjektene som er godkjent eller avvist. 9. juni: NRK sender en ny purring til Fifa. Vi får ikke noen svar.

Isteden har Fifa vist til årsmeldinger, budsjetter og generelle tall. NRK har fått beskjed om at dersom vi har konkrete spørsmål knyttet til konkrete prosjekter, kan vi spørre om tall for disse.

INNBRINGENDE: VM i Qatar er tidenes mest innbringende for Fifa. I 2022 har de 7,5 milliarder dollar i inntekt. Foto: YARA ABI NADER / Reuters

NRK ba derfor om søknader, godkjent økonomisk støtte og adresser til 27 baneprosjekter, ti stadionprosjekter, åtte tekniske sentre, to hovedkvarter og ett strandfotball/futsal-senter fordelt på elleve forskjellige land.

Samme henvendelse gikk til fotballforbundene i de samme landene. Etter våre henvendelser og gjentatte purringer har vi kun fått ett svar fra FIFA:

– Vi håper å kunne komme tilbake til deg så fort som mulig.

Dette svaret kom 5. september. Vi har purret siden da, men Fifa har ikke kommet tilbake.

Fifa har riktignok laget et interaktivt kart hvor du kan se nøyaktig hvor mye penger hvert enkelt forbund har fått tildelt. Men i dette kartet finner du ikke noen konkret informasjon om prosjektene som er gjennomført.

En av dem som har forsøkt å granske Fifa, er Olof Lundh. Han er journalist og kommentator for Fotbollskanalen og mener Fifa bare blir mer og mer lukket under Infantino.

– Fifa er så langt fra åpenhet og transparens som man kan være. De bare stenger ned. Det er det som er grunnen til hele problematikken rundt organisasjonen. Du får ikke innsyn, du får ikke muligheten til å granske dem, sier Lundh og legger til:

– Det er privatpersoner som styrer fotballen i de landene som utnytter de pengene. Det er en lang historie, men det er vanskelig å kartlegge, siden vi ikke har innsyn. På en måte tror jeg at Fifa skjønner det, det er derfor de ikke sier hvor pengene går.

Prosjektene vi har bedt om innsyn i Ekspandér faktaboks Somalia: To stadionprosjekter, ett teknisk senter. (Mottatt 4,25 millioner dollar for disse prosjektene)

To stadionprosjekter, ett teknisk senter. (Mottatt 4,25 millioner dollar for disse prosjektene) Venezuela: Tre baneprosjekter, ett stadionprosjekt og et teknisk senter. (Mottatt 2,25 millioner dollar)

Tre baneprosjekter, ett stadionprosjekt og et teknisk senter. (Mottatt 2,25 millioner dollar) Afghanistan: Ett hovedkvarter, tre baneprosjekter og ett strandfotball/Futsal-kompleks. (Mottatt 2,463 millioner dollar)

Ett hovedkvarter, tre baneprosjekter og ett strandfotball/Futsal-kompleks. (Mottatt 2,463 millioner dollar) Libanon: Ett hovedkvarter og to baneprosjekter. (Mottatt 845 tusen dollar)

Ett hovedkvarter og to baneprosjekter. (Mottatt 845 tusen dollar) Ekvatorial-Guinea: Ett baneprosjekt. (Mottatt 974 tusen dollar)

Ett baneprosjekt. (Mottatt 974 tusen dollar) Burundi: Fire baneprosjekter. (Mottatt 2,536 millioner dollar)

Fire baneprosjekter. (Mottatt 2,536 millioner dollar) Tsjad: To baneprosjekter og to stadionprosjekter. (Mottatt 1,117 millioner dollar)

To baneprosjekter og to stadionprosjekter. (Mottatt 1,117 millioner dollar) Nicaragua: Tre baneprosjekter, tre stadionprosjekter og fem tekniske sentere. (Mottatt 3,687 millioner dollar)

Tre baneprosjekter, tre stadionprosjekter og fem tekniske sentere. (Mottatt 3,687 millioner dollar) Haiti: Ett baneprosjekt. (Mottatt 282 tusen dollar)

Ett baneprosjekt. (Mottatt 282 tusen dollar) Komorene: To baneprosjekter og ett stadionprosjekt. (Mottatt 1,249 millioner dollar)

To baneprosjekter og ett stadionprosjekt. (Mottatt 1,249 millioner dollar) Gambia: Seks baneprosjekter, ett stadionprosjekt og ett teknisk senter. (Mottatt 1,116 millioner dollar) Totalt tilsvarer disse prosjektene over 200 millioner kroner med dagens kurs.

– En kodet beskjed

Fifa Forward ble opprettet umiddelbart etter at Infantino ble valgt i 2016. Dette var hans motsvar til korrupsjonen som hadde preget fotballorganisasjonen i en årrekke.

Der Infantinos forgjenger, Sepp Blatter, hadde delt ut penger til nasjoner mer eller mindre tilfeldig via sitt «Goal Programme», skulle Fifa nå ha konkrete kriterier. På den måten skulle man sikre seg mot at en Fifa-president skulle kunne kjøpe seg stemmer fra medlemsland.

KORRUPSJONSANKLAGER: Sepp Blatter har blitt beskyldt for korrupsjon, men er aldri blitt dømt. Hans «Goal Programme» blir omtalt som måten han sikret seg støtte i medlemslandene. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Miles Coleman har lagd den nye Netflix-dokumentaren «Fifa Uncovered». Han har sett på historikken til Fifa og hvordan de endte med alle korrupsjonsskandalene de siste årene.

– Det jeg kan si, er at da vi så på «Goal programme», sa Blatter og hans folk at det var omfattende kontrollmekanismer til programmet. Fifa sa at dette ikke var penger som man kunne bruke som man ville, dette var penger de kom til å kontrollere, forteller Coleman.

I dag hevder Fifa at det er omfattende kontrollmekanismer til Forward-programmet. De sier det ikke er penger man kan bruke som man vil og at de vil kontrollere pengene.

PRODUSENT: Miles Coleman har laget Netflix-dokumentaren «Fifa Uncovered»

– Hvis vi skal lære av historien kan vi bare håpe at Fifa mener det når de sier at de har bedret kontrollen. Før sa de at det var kontrollmekanismer, men det var ikke egentlig det.

Samtlige land i Fifa, fra fotballstormakten Tyskland til miniputt-øya Montserrat med 5000 innbyggere, skal fra 2023 få utbetalt 2 millioner dollar årlig. For Montserrat tilsvarer summen over 2,5 prosent av hele øyas nasjonalbudsjett.

– Vi vet at tre fjerdedeler av dere, rundt 150 av medlemslandene i Fifa, er avhengig av pengene dere får fra Fifa. Dere er avhengig av midlene fra Fifa Forward, slo Infantino fast.

Senere på kongressen, etter å ha slått fast at han hadde gjort medlemslandene avhengige av sitt eget prosjekt, fortalte Infantino også at han stiller til gjenvalg som president. Da Infantino første bla valgt som president i 2016, uttalte han til kongressen at «Fifas penger er deres penger».

– Jeg tror at noen så den uttalelsen som en kodet beskjed hvor Infantino sa at alt blir som det var – at pengene Fifa har, på en eller annen måte, vil finne tilbake til dere uansett hva som skjer, sier Coleman.

Sponsor: Gianni Infantino sammen med den kommersielle sjefen i Qatar Airways, Thierry Antinori. Qatar Airways er en av Fifas offisielle sponsorer. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

– Tildeler penger der man ser mulighet for gjenvalg

Det har stormet rundt Infantino gjennom VM. Først ba han landslagene som skal til VM om å slutte å tenke på politikk og heller fokusere på fotball, før han noen dager senere ba om våpenhvile mellom Russland og Ukraina mens VM pågikk.

For Infantino har ikke bare venner i fotballen, han blir hyppig avbildet med statsledere:

Infantino overrekker en fotballdrakt til tidligere president i USA, Donald Trump, i det hvite hus. NORD-KOREA: Infantino ankommer Pyongyang Airport i Nord-Korea i forbindelse med en fotballkamp mellom Nord-Korea og Sør-Korea i 2019. Infantino på tribunen sammen med emiren av Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, under VM. Infantino mottar en vennskapsmedalje fra den russiske presidenten, Vladimir Putin, i 2019. Infantino på tribunen med kronprinsen av Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, på en boksekamp i Jeddah tidligere i år. Infantino på G20-møte i Bali rett før VM. Der ba han blant annet om våpenhvile mellom Russland og Ukraina mens VM i Qatar pågikk. Her sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau og den britiske statsministeren Rishi Sunak.

Rett før VM-start gjorde Fifa og Qatar en helomvending da de bestemte at det likevel ikke skulle være alkoholsalg på tribunen under VM.

Dagen før VM ble sparket i gang, holdt han en times lang monolog hvor han angrep vestlig medier og kritikken som har kommet mot Qatar de siste månedene.

– Denne ensidige moralprekenen, det er bare hyklersk, sa Infantino om kritikken.

VIP: Fifa har solgt flere VIP-billetter til VM i Qatar enn de noen gang har gjort tidligere. Her er et av VIP-områdene på finalestadion Lusail. Foto: MUSTAFA ABUMUNES / AFP

Det er Fifa-kongressen som velger sin president. Til våren er Infantino eneste presidentkandidat i valget. Han vil begynne på sin andre fulle periode som president samtidig som pengeutbetalingene fra Fifa Forward øker.

For mange virker det kanskje rart at han kan stille uten motkandidater.

– Det er 211 medlemsland i Fifa, og jeg forstår det som at 207 av disse landene støtter Infantino. Vi er ikke blant dem. Og det kommer vi ikke til å være heller, sa fotballpresidenten i Danmark, Jesper Møller, på en pressekonferanse noen dager ut i VM, ifølge The Athletic.

Men hvorfor er det så mange som støtter presidenten?

– Det man har sett, både i tiden til Blatter, men også nå under Infantino, er at pengene disponeres i forhold til valgperioder. Man tildeler penger der man ser mulighet til å få gjenvalg, for å si det litt enkelt, sier Omdal.

– Infantino økte tildelingene i mars etter å ha slått fast at landene var avhengig av pengene fra Fifa. Er dette hans måte å sikre seg makt?

– Det høres kjent ut. Dersom man studerer både adferd og faktiske handlinger i forhold til budsjetteringer og inntekter, så tror jeg det stemmer ganske bra.

Neste presidentvalg i Fifa er i mars 2023. Da blir Infantino gjenvalgt.