Tok ut VM-laget

Det norske laget for landeveisrittet under VM i Bergen ble offentliggjort i dag. Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen er lagets to kapteiner. Resten av troppen består av Vegard Stake Laengen, Sven Erik Bystrøm, Truls Korsæth, Amund Grøndahl Jansen, Odd Christian Eiking, August Jensen og Daniel Hoelgaard.