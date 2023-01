– Det er så frustrerande å spele året rundt for å førebu seg til denne turneringa, skreiv ein irritert Price på Instagram etter å ha roke ut av dart-VM.

Innlegget er no sletta.

Det var under kvartfinalen i dart-VM i London at han vart møt av tidvis buing frå dei frammøtte tilskodarane. I tillegg var det stor jubel då han ikkje trefte skikkeleg. Dette skjedde medan han hadde press på seg og låg under 1-3 mot tyske Gabriel Clemens.

VERDSSTJERNE: Dartspelar Gerwyn Price blir rekna som den beste dartspelaren i verda. Foto: Zac Goodwin / AP

Hintar om å droppe VM

Price verka tydeleg prega av uro frå publikum, og svarte med å bruke høyrselsvern resten av kampen. Buinga vart endå tydelegare etter han tok på høyrselsvernet.

Grepet verka ikkje å gje veldig god effekt, og verdseinaren tapte til slutt 1-5. Han er dermed overraskande nok ute av VM.

Det kan vere siste gong han blir å sjå i meisterskapssamanheng.

– Lykke til, alle som framleis er med. Eg er ikkje sikker på om eg nokosinne kjem til å delta i turneringa igjen, skreiv walisaren.

SLETTA INNLEGG: Dette skreiv Gerwyn Price på Instagram søndag. No er innlegget sletta. Foto: Skjermdump / Instagram

Den tyske motstandaren hans Clemens måtte flire då han fekk spørsmål om høyrselsvernet.

– Eg tenkte at no vinn eg settet, garantert. Det var det viktige, sa han.

– Heilt utrulege scener

Også kommentatorane vart forbløffa over det dei såg under VM-kvartfinalen.

– Eg har aldri sett noko liknande. Eg håpar han høyrer bråket, sa Sky Sports-kommentator Rod Studd.

– Dette er heilt utrulege scener – på øvste nivå, sa han.

OVERRASKA: Tyske Gabriel Clemens stakk av med sigeren. Foto: Zac Goodwin / AP

Før det som skulle bli siste sett, bytte han til nokre mindre øyrepluggar. Heller ikkje det gav dei store resultata.

Det betyr altså at det er tyske Clemens som får spele semifinale og skal kjempe om finaleplass.

– Eg leverer ein svært god kamp. Eg er tom for ord akkurat no, men eg er veldig fornøgd, sa vinnaren søndag.

Måtte beklage

Price blir rekna som ein noko kontroversiell figur i dart-verda. Tidlegare under VM var han i hardt vêr då han gjorde ein grimase der han la tunga inn i underleppa under ein tidlegare kamp.

Rettshavar Sky måtte gå ut og beklage det som vart omtalt som ein «upassande åtferd».

– Gerwyn har vorte mint om standarden vi forventar av han som ein profesjonell. Han insisterte overfor oss at det var ein spontan reaksjon, og at han ikkje ville såre nokon, skreiv Sky i ei fråsegn. Les også: VM-ikonet bryt reglane kvar gong han spelar: – Han er ein klovn

Price gjekk også ut og beklaga åtferda.

I motsetning til Price, var tyskaren ein populær mann i London. Det blir anslått at rundt 600 tyskarar støtta han i kvartfinalen.

– Det er fantastisk. Det at publikum syng tyske songar er utruleg, sa Clemens.