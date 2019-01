– Det blir en uholdbar situasjon fremover, er jeg redd. Noen vil at russerne skal tas inn i varmen igjen, til tross for det som skjedde. Andre vil at man skal straffe dem, og vise at man må holde det man lover. Her er det duket for problemer i lang tid fremover, dessverre, sier Gerhard Heiberg til NRK.

I 2015 kom det frem at Russland hadde drevet med institusjonalisert doping, og de ble utesteng fra verdens antidopingbyrå. I september 2018 ble de tatt inn i varmen igjen, med betingelse om at Wada skulle få tilgang til dopingprøver fra laboratoriet i Moskva, innen 31. desember 2018.

Den avtalen har nå de nå brutt, og Heiberg, som var medlem av den internasjonale olympiske komité (IOC), fra 1994 og frem til 2017, synes det er svært skuffende.

DOPINGLABORATORIET: Det er dette dopinglaboratoriet i Moskva WADA skulle ha fått tilgang til. Foto: Pavel Golovkin / Ap

– Jeg syns det er forferdelig leit. Jeg hadde håpet og trodd at de ville følge det de selv hadde gått med på. Jeg ble enormt skuffet da vi fikk det resultatet.

Noe må gjøres

WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) skal møtes 14–15. januar for å diskutere veien videre for Russland, frem til da er fremtiden for Russland uviss, det liker Heiberg dårlig.

– Jeg føler at dette kan vi ikke akseptere. Vi er nødt til å foreta oss noe. Det må Wada og IOC gå sammen om, sier Heiberg som ved sin avgang i 2017 ble utnevnt til æresmedlem i den internasjonale olympiske komité.

– Er det først og fremst idretten som vil ta Russland inn i varmen igjen?

– Det er mange. Vi har som et utgangspunkt at vi skal beskytte de rene utøverne. Det er mange russere som er rene, og de kommer til å lide nå. Det er ingen enkel problemstilling. Derfor syns jeg det er leit at mange av de russiske rene utøverne må lide.

Er ikke fremmed for utestengelse

Det er for tidlig å si hva som kommer til å skje med Russland, men det tidligere IOC-medlemmet utelukker ikke en utestengelse.

NØYTRALT FLAGG: Russiske utøvere under nøytralt flagg under fjorårets OL i Pyeongchang. Foto: ROB SCHUMACHER / Reuters

– Jeg er ikke fremmed for å se på den muligheten etter at de har klart brutt det man gikk med på før 31. desember.

Samtidig håper Heiberg at vi får se russiske utøvere i vinterens ski-VM i østerrikske Seefeld.

– Jeg håper at russiske utøvere får delta, men ikke under russisk flagg. De påviselig rene utøverne, kan få delta. Under OL er det IOC-flagget. Her er det FIS-banneret. Men jeg håper man finner en løsning.