Gerd Müller: «Der Bomber»

Bayern München, klubben som han representerte gjennom 15 år, stadfesta dette søndag formiddag.

Han var berre 175 centimeter høg. Men han scora i bøtter og spann både for Bayern München og det vesttyske landslaget jamt og trutt.

For Bayern scora han 365 mål på 427 kampar i løpet av 15 år. På landslaget blei det 68 mål på 62 kampar, inkludert 14 i løpet av to VM-sluttspel.

Høgdepunktet var sigeren i VM-finalen på heimebane i München i 1974, då det var han som sette inn sigersmålet i 2-1-sigeren mot Nederland.

Müller blir sett på som ein av verdas aller største fotballprofilar gjennom tidene.

GULLTRØYA: Gerd Müller med trøya han brukte på landslaget under VM i 1974 Foto: Michaela Rehle / Reuters

Til Bayern etter 46 mål

Men han begynte i TSV 1861 Nördlingen i 1963, i fødebyen 15 mil nordvest for München. 18-åringen smelte like godt inn 46 mål på dei 33 kampane han spela den sesongen. Slikt blei lagt merke til, og året etter fekk han sjansen i Bayern München.

Bayern var ikkje ein like stor klubb då som han blei seinare, og første sesongen spela Müllers nye klubb i Regionalliga Süd.

Men laget var ungt og meir enn lovande. Saman med komande stjerner som Franz Beckenbauer og Sepp Maier spela han Bayern til Bundesliga i 1965, og la grunnen for laget som skulle bli i Europa-toppen etter kort tid.

Müller scora jamt og trutt, og vann på kort tid mange trofé med klubben, både i Tyskland og ute i Europa. Fire gonger vann han serien med Bayern, tre gonger europacupen og ein gong cupvinnarcupen. Han blei toppscorar i tysk fotball sju sesongar, og i europeisk fotball to.

Scoringsrekordar i fleng

REKORD: I 1972 scora Müller 85 mål, ein rekord som skulle stå i 40 år Foto: Ducklau/schlagmann / AP

I 15 sesongar herja han for Bayern. Han hadde eit rykk som ingen kunne matche, og var ekstremt rask på korte spurtar.

– Eg hadde aldri ein sjanse på ei einaste trening, sa Beckenbauer om lagkameraten. Müller hadde også ei eineståande evne til å vere på rett plass til rett tid, og med sitt låge tyngdepunkt kunne han snu på ein femøring i svært tronge posisjonar.

I sesongen 1969/70 scora han 38 mål på 34 ligakampar, i 1971/72 greidde han 40. I halvparten av sine 14 sesongar i Bundesliga scora han meir enn eit mål i snitt per kamp.

I 1972 sette han «verdsrekord» med 85 mål i løpet av eitt kalenderår. Den rekorden skulle stå til Lionel Messi scora ufattelege 91 mål 40 år seinare.

På landslaget debuterte han mot Tyrkia i oktober 1966. I sin andre kamp, mot Albania i ein EM-kvalifiseringskamp i april 1967, scora han sine første fire landslagsmål i 6-0-sigeren. Tre gonger til scora han fire mål i ein landskamp.

Hat-trick mot Noreg

Då Vest-Tyskland spela privatlandskamp mot Noreg på Ullevaal i 1971, scora han tre gonger, og tyskarane vann 7–1.

I VM i Mexico i 1970 scora han 10 mål, og blei med det ein av berre tre spelarar som har tosifra i eitt og same VM (Just Fontaine med 13 og Sandor Kocsic med 11 er dei to andre).

I EM i Belgia i 1972 blei han på ny toppscorar, med fire mål på to kampar, og hjelpte Vest-Tyskland til siger. Og i 1974 avslutta han landslagskarrieren med fire mål i VM på heimebane.

Punktum med sigersmålet i VM-finalen

I finalen avgjorde han med 2–1 mot Nederland to minutt før pause. I typisk Müller-stil, med sitt låge tyngdepunkt, fekk han ballen med ryggen mot mål, snudde 180 grader, og banka ballen inn i lengste hjørne.

DET SISTE OG VIKTIGASTE: Sjå Müllers 2-1-mål mot Nederland i VM-finalen – hans siste for landslaget Du trenger javascript for å se video. DET SISTE OG VIKTIGASTE: Sjå Müllers 2-1-mål mot Nederland i VM-finalen – hans siste for landslaget

Det var hans viktigaste landslagsmål, men skulle også bli det 68. og siste. Etter VM takka han nei til meir landslagsspel. Han heldt fram i Bayern i fem år til, og gav seg ikkje før i 1979.

Han avslutta karrieren i USA, i Fort Lauderdale Strikers. Her fekk han 80 kampar, og greidde å banke inn 40 mål der også.

Då han gav seg, nesten 36 år gammal, hadde han scora imponerande 487 mål på 555 klubbkampar.

PROBLEM: Müller sleit med depresjon og alkohol etter karrieren, men blei redda av lagkameratane og fekk jobb i klubben han hadde lagt ned 15 år i Foto: John Macdougall / AFP

Redda av klubbkameratar

Etter at han la opp, sleit han med depresjon og økonomiske vanskar. Det gav han store alkoholproblem som han sleit med i mange år.

Men gamle lagkameratar frå Bayern München hjelpte han gjennom eit rehabiliteringsprogram, og gav han jobb som assisterande manager for Bayerns 2.-lag i 1991, ein jobb han hadde i mange år.

I 2015, like før Müller skulle fylle 70 år, blei det konstatert at han leid av Alzheimers sjukdom.

Men Gerd Müllers plass som ein av dei største målscorarane i fotballhistoria kan ingen ta frå han.

– Utan hans scoringar hadde ikkje Bayern München og tysk fotball vore det han er i dag, sa Bayerns styreleiar Karl-Heinz Rummenigge.