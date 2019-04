Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er ubeskrivelig. Det har jeg drømt om siden jeg har vært skadet i seks-syv måneder. Å komme tilbake sånn her, det er nydelig, sier Kaasa til NRK.

21-åringen fikk en alvorlig kneskade mot Start i en seriekamp 27. august 2018. Siden den gangen har han trent seg sakte, men sikkert tilbake.

– Tøffe tider

Han fikk svært korte innhopp i Odds kamper mot Brann og Kristiansund denne sesongen, men først tirsdag kveld fikk han spille en litt større rolle i en Eliteseriekamp på lang tid. Til TV-kanalen MAX sier Kaasa at «det selvfølgelig har vært mange tunge stunder»

Overfor NRK sier Odds matchvinnerhelt at «man selvfølgelig tenker mye og at man har lyst til å lykkes».

– Jeg har trent i styrkerommet her i seks-syv måneder mens gutta har spilt fotball. Det har vært tøffe tider. Mye hard trening. Men det er deilig å være tilbake.

AVGJORDE: Markus Kaasa (foran til venstre) gratuleres av alle rundt ham etter kampen mot Viking tirsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Manglet kreativ kraft

For i pausen og på stillingen 0-0 etterlyste Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mer kreativitet i eget lag og tok grep gjennom ett bytte allerede i pausen. Han fikk svar omtrent umiddelbart. For inn på Skagerak Arena etter 45 minutter spill kom Kaasa.

Kaasa responderte på Odd-sjefens utspill etter bare tre minutter. 21-åringen hælsparket først gjennom Birk Risa til en gigantsjanse, men avslutningen traff stolpen.

TETT KAMP: Mellom Bjarne Berntsens Viking og Dag-Eilev Fagermos Odd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Knuste keeper i lufta

Så tok Kaasa selv ansvar i Vikings 16-meter etter 54 minutter. Et langt Odd-angrep endte til slutt med at Fredrik Oldrup Jensen slo inn fra høyre. Kaasa tok sats, hoppet det han var god for inne i feltet.

Der slo han både Viking-stopper Tord Salte og keeper Iven Austbø i lufta og nikket inn 1-0-scoringen. Noen flere scoringer ble det aldri i Skien.

– Juvel

Odd-trener Fagermo var full av lovord om 21 år gamle Kaasa. Han mener han har taklet skademarerittet «ekstremt profesjonelt» og at unggutten står for «en enorm treningskultur».

– Han er en juvel. Han fik innbytterpuls i dag. Han ble fort sliten. Han trenger kamper. Han fikk 45 minutter på toppnivå. Det er en investering. Vi har en juvel der, gjentar Fagermo.

Med 1-0 til Odd røk også Viking på årets første tap i Eliteserien, mens telemarkingene fortsatt er ubeseiret og helt oppe på en tredjeplass etter fire serierunder.

– Jeg tror Eliteserien blir jevn i år. Jeg kan ikke se noe lag som er så mye bedre enn de andre. Det kan se sånn ut foreløpig også. Vi får se etter fem-seks kamper til. Da får vi et bilde på hvordan tabellen kommer til å se ut, sier Fagermo.

SOCRINGSJUBEL: Markus André Kaasa har akkurat satt inn 1-0 og får jubelselskap av Torgeir Børven og Sander Svendsen. Til høyre fortviler Vikings Kristian Thorstvedt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ingen Viking-sluttspurt

For mandagens kamp var nærmest for et toppoppgjør å regne. Odd kom fra en komfortabel seier mot Kristiansund sist helg, mens Viking hadde en råsterk borteseier mot Brann i bagasjen.

Men den første omgangen bar ikke akkurat preg av dét. Viking forsvarte seg godt, mens det ikke akkurat var farlig hver gang vertene forsøkte seg fremover. Fasiten var i realiteten ingen kvalifiserte målsjanser de første 45 minuttene.

Etter hvilen satte altså Kaasa for alvor fart i Odd-angrepet. Men den siste drøye halvtimen etter 1-0-scoringen ble likevel tam og endte uten mål.

– Alle kriger. Vi spiller kanskje ikke den beste kampen. Det viktigste er å plukke tre poeng på en dag som denne her, sier Kaasa til slutt.