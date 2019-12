Generasjonsskiftet som gjør Haaland enda mer verdifull

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mino Raiola liker å sammenligne sine klienter med malerier.

I 2015 jobbet den mektige agenten med å få den unge playmakeren Paul Pogba bort fra Juventus. Raiola var overbevist om at Pogba kom til å bli verdens dyreste spiller.

– Han kommer til å slå rekorden. Om det finnes ett Mona Lisa i verden, og man selger det, så er det prisen, sa Raiola.

Raiolas poeng var at hver spiller er unik, og at verdien er avhengig av markedets behov. For fire år siden ønsket mange Pogba. Prisen, betalt av Manchester United i 2016, ble rekordhøye 980 millioner kroner.

I dag har verket som gjøres klart til auksjon et annet navn: Erling Braut Haaland.

Og etterspørselen kunne knapt vært større.

Alle vil ha Mona

Få kjenner Haalands virkelige verdi like godt som Raiola, en av de fremste agentene i fotballverden, som ga råd til Haaland-familien da de i fjor bestemte seg for hvor tenåringen skulle dra.

Valget falt på østerrikske RB Salzburg. Det har vært et mesterlig trekk.

Agenten Mino Raiola rådet Haaland å gå til Salzburg. Foto: Valery Hache / AFP

Denne sesongen har Haaland gått fra obskur tenåring til et av Europas største talenter. Han har scoret 28 mål på 21 kamper for Salzburg – inkludert fem hat trick.

I mesterligaen har 19-åringen banket inn åtte mål på fem kamper, mot topplag som Liverpool og Napoli. Han har vist at han allerede kan levere mot de beste.

I kveld kan han attpåtil skyte Liverpool ut av turneringen.

Europeisk presse har koblet ham til en rekke toppklubber, ofte med en prislapp på rundt 600 millioner kroner. De fleste tror han selges til sommeren eller allerede nå i januar.

Et talent som Haaland vil tross alt alltid være ettertraktet, nesten uansett hvordan markedet oppfører seg. Om Mona Lisa er til salgs, vil det alltid være noen med nok penger til å legge inn bud.

Men akkurat nå er Haalands verdi enda høyere enn den vanligvis ville vært.

For nesten alle som har penger i Europa, trenger noe nytt å henge på veggen.

Generasjonsskiftet

Ser man seg rundt i mesterligaen, turneringen hvor de beste og rikeste klubbene spiller, oppdager man at de fleste lagene har spisser som går mot slutten av karrieren.

I Spania vil Barcelona fortsatt nyte godt av Lionel Messi i mange år, men Luis Suárez fyller 33 år i januar. Barça har Antoine Griezmann, men han er ingen typisk spydspiss.

Det vil være naturlig for Barça å lete etter en ny målscorer nå.

I Real Madrid er situasjonen lignende: Karim Benzema blir 32 år neste uke. De har ingen naturlig erstatter i stallen.

Hva med storlagene i de andre landene? Juventus stoler fortsatt på at Cristiano Ronaldo (34 år) og Gonzalo Higuaín (32 år) skal bøtte inn mål. Resten av angriperne er playmakere eller vinger. De vil trenge en ny spiss snart.

I Bayern München er Robert Lewandowski (31 år) ustoppelig, men heller ikke han vil holde koken for alltid.

I Manchester United bruker Ole Gunnar Solskjær driblefanten Anthony Martial på topp, men franskmannen har ikke vist målinstinktet som kjennetegner storscorere. En mer typisk spiss er 18-årige Mason Greenwood, men han er uprøvd.

Altså har man minst fem styrtrike klubber i Europa som kan trenge en ny spydspiss. Og hvem er den mest ettertraktede spissen på markedet? Haaland.

De store spissene begynner å dra på åra. Cristiano Ronaldo er for eksempel blitt 34 år. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Ikke til salgs

Det finnes andre spisser med høyere verdi. Den unge portugiseren João Félix vant «Golden Boy»-prisen for 2019 – en slags Gullball for unge spillere.

Kylian Mbappé, tiårets største talent, er allerede blant verdens beste.

Men disse to er ikke på markedet. Félix dro til Atlético Madrid fra Benfica for 1,3 milliarder kroner i fjor sommer – lykke til med å kjøpe ham.

Mbappé eies av Paris Saint-Germain, en klubb som i praksis finansieres av Qatar, og som verken ønsker eller trenger å selge. Han må selv ønske seg bort om en overgang skal være mulig. Kun Real Madrid ser ut til å i det hele tatt prøve.

Det gjør Haaland til den mest attraktive spissen som er mulig å kjøpe.

En ekstra dimensjon

Laget som får tak i ham, vil ikke bare skaffe seg en spiller for fremtiden. De vil skaffe seg en spiss som kan levere allerede nå.

Dessuten besitter Haaland kvaliteter som er blitt vanskelige å finne i europeisk toppfotball.

Store og sterk spisser har lenge vært en truet rase. Stadig flere lag spiller kjapp og teknisk fotball, noe som gjør at fysiske oppspillspunkt blir for trege og klumsete. Trenere krever mobilitet.

Tiden hvor topplag løp ned langs kanten og slo innlegg til en stor spiss, er forbi.

Haaland har imidlertid både styrke og fart. Han kan like gjerne løpe inn bak forsvaret som han kan stange inn et innlegg.

Samtidig gir styrken hans forsvarere en fysisk test de ikke lenger er vant til å få. Likesom spisser har blitt mindre og tekniske, har stoppere blitt raskere og mer bevegelige.

Dette gir Haaland en fysisk dimensjon som selv ikke Mbappé eller João Félix besitter.

Salzburg og Haaland kan slå Liverpool ut av mesterligaen om de vinner. Foto: Kerstin Joensson / AP

Budrunde i vente

En av få stoppere som faktisk kan matche Haaland på fysikk, er Virgil van Dijk, som møter ham i kveld. Salzburg kan slå Liverpool ut om de vinner.

Man vil anta at de fleste toppklubbene har bedt speidere og direktører om å følge kampen tett. Skulle Haaland score nok en gang, vil han bli enda mer attraktiv.

Men i realiteten vil et mål eller to endre lite utenom å jekke prisen opp med et par millioner kroner. Alle har for lengst sett at Haaland er god.

Spørsmålet er heller når budrunden vil starte, og hvem som vil vinne den.

Om Raiola vil bli involvert igjen, gjenstår å se. Men en ting er sikkert: Det vil ikke kreve noen superagent for å drive opp interessen denne gangen.

Akkurat det har Haaland klart helt fint på egen hånd.