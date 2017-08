Generalsekretæren i Norges bokseforbund: – Imponert over McGregor

Showkampen mellom McGregor og Mayweather er bare tre timer gammel når en småsøvning boksepresident svarer på NRKs telefon. Erik Nilsen har sittet oppe i natt, i likhet med svært mange bokse- og MMA-fans.

LES OGSÅ: Mayweather stoppet McGregor med teknisk knockout i tiende runde

På forhånd var det knytta veldig stor spenning til kampen, fordi det i utgangspunktet er to forskjellige kampsporter som skulle møte hverandre, og mange fryktet at all viraken og pengefokuset skulle kaste en skygge over boksesporten. Det var det ingen grunn til, sier Nilsen.

– En del som er veldig glad i boksing fryktet at dette ikke skulle bli noen god boksekamp, men det ble det, og det ble en veldig offensiv og god kamp fra Conor McGregor, som jeg var veldig imponert over, sier Nilsen til NRK.no.

IMPONERT: Norges boksesjef Erik Nilsen satt oppe i natt for å se McGregor og Mayweather. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Overbevisende at McGregor holdt så lenge

Det var ikke så alt for mange som levnet iren noen som helst sjanse mot den nå mestvinnende, ubeseirede bokseren i verdenshistorien, men Nilsen ble overrasket.

– Han startet veldig bra, og så stoppa det opp etter hvert, for han kom til kort når Mayweather begynte å bokse. Til sist var det veldig overbevisende av Mayweather, men også McGregor, som holdt så lenge som han gjorde.

– Det ble en god showkamp, for det var en showkamp det var.

– Og taperen fikk skryt av vinneren?

– Jada, og det holder jeg helt klart med på. Jeg synes McGregor holdt veldig bra. En god og fair boksekamp, det var bare en veldig stor nivåforskjell når Floyd Mayweather ønska å bokse, sier Nilsen.