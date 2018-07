Gedigen Bugge-tabbe da Kristiansund slo Godset

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bendik Bye ble kampens store profil og scoret tre mål i løpet av ti minutter.

Målene suste inn mellom stengene til keeper Espen Bugge Pettersen i 1. omgang mot Kristiansund på Marienlyst mandag.

For Bugge Pettersen ble det etter hvert mange turer for å hente ballen fra eget nett.

Keeperen har levert en rekke tabber denne sesongen. En tabbe han antagelig kommer til å huske lenge fra dette oppgjøret, er Bendik Byes ydmykende lobb over Godset-keeperen etter 23 minutter.

Kristiansunds Bendik Bye (t.v) og trener Christian Michelsen jubler etter seieren. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Satte inn sitt tredje mål

Godset-keeperen var ute av mål for å plukke opp en støttepasning, men sendte ballen videre til Bye. KBK-spilleren takket for muligheten ved å sende ballen i en lang lobb over keeperen og rett i mål.

Bye gjorde det hele komplett ved å sette inn sitt tredje mål for kvelden bare minutter senere. Dermed ble det et ekte hat trick for kvelden.

For Godset noterte Tokmac Nguen og Eirik Ulland Andersen seg for hver sitt mål, men en glimrende Sean McDermott i KBK-buret sikret at tre poeng ble med hjem til Kristiansund.

– Utrolig godt å ta med seg tre poeng inni sommerferien, sier Bye til Max.

– I 1. omgang var vi utrolig bra, i 2. omgang sliter vi.

– Blitt ydmyket igjen

Sist gang lagene møttes, vant Kristiansund hele 4-0. Det ble Tor Ole Skulleruds siste kamp som Strømsgodset-trener.

Etter mandagens nederlag kan det nesten se ut som om laget har pådratt seg et Kristiansund-kompleks.

– Vi har rett og slett blitt ydmyket igjen, sa Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen i pausen.

Kristiansund tar nå sommerferie på 8.-plass, mens Strømsgodset ligger på 11.-plass etter halvspilt sesong.