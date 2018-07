Tirsdag, på den fjerde etappen over 195 km mellom La Baule og Sarxzeau, endte Alexander Kristoff som nummer syv.

Nordmannen var med i massespurten, men aldri i nærheten av å true trioen Fernando Gaviria, André Greipel og Peter Sagen som stakk fra og gjorde opp om seieren seg i mellom. Til slutt viste målfotoet at det var Gaviria som snek seg det halve sykkelhjulet foran, og med det sikret seg sin andre seier på de fire første dagene i årets tour.

– Jeg følte at jeg hadde mer å gå på, jeg var ikke helt utmattet da jeg kom i mål. Men jeg klarer ikke grave helt i kjelleren når jeg ser at det ikke går, sier Alexander Kristoff til NRK rett etter målgang.

– Må være litt heldig

Han medgir at han må ha marginene på sin side om han skal hamle opp med de aller beste.

– Jeg vet at jeg normalt sett ikke er den beste spurteren her, så jeg må være litt heldig. Hvis jeg skal vinne her må jeg ha høyere fart enn de andre inn i spurten, og det hadde jeg ikke i dag.

Han mener likevel etappen var et steg i riktig retning etter en trøblete start, hvor han særlig har slitt med varmen.

– Jeg følte meg bedre i dag, og jeg synes samarbeidet i laget fungerer bra med det potensiale rytterne her har, sier Kristoff.

Tidlig brudd holdt nesten helt inn

Guillaume Van Keirsbulck (Wanty), Jérôme Cousin (Direct Energie), Dimitri Claeys og Anthony Perez (Cofidis) gikk tidlig i brudd, og ledet med fem minutter etter de første 10 kilometerne.

Ledelsen holdt helt til det gjenstod én kilometer av den 195 kilometer lange etappen mellom La Baule og Sarzeau.Til slutt var det duoen Fernando Gaviria og André Greipen som stakk av i spurten, før Peter Sagan også blandet seg inn.

Det var ikke enkelt å se hvem som var først over målstreken, før målfoto kom til unnsetning. Fernando Gaviria snek seg først over målstreken iSarzeau med minste mulige margin

– Man må nesten se tre repetisjoner her før man ser hvem som vinner, sa Carl Andreas Wold i NRK-studio.

Til slutt var alle i studio såvel som arrangøren enig om at det var Gaviria som var aller først, og dermed tok Quick Step-rytteren sin andre etappeseier på rittets fire første dager