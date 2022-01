– For en herlig underholdning. Dette er et resultat ingen av dem kan leve med, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre etter den meget underholdende kampen på Stamford Bridge.

Liverpool og Chelsea stod overfor en meget viktig kamp. Vinneren ville fortsatt til en viss grad henge med i tittelkampen, mens en eventuell taper ville nærmest bli hektet av.

Men den egentlige vinneren var kanskje Manchester City. De har ti poeng ned til Chelsea på andreplass.

– Det var nok bra for dem (Manchester City). Vi er skuffet, for vi fikk ikke resultatet vi ønkset. Vi ga alt, men vi er skuffet over målene vi slapp inn, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– Soleklart rødt kort

Det var kontroverser fra start av. Før det var spilt et halvt minutt med fotball traff albuen til Sadio Mané ansiktet til César Azpilicueta på et vis som gjorde at flere mente han burde vært utvist. Det endte med gult kort for senegaleseren.

Det er ikke Azpilicueta enig i.

– Soleklart rødt kort. Jeg bryr meg ikke om det er fem sekunder inn i kampen. Det er det første som skjer, og jeg mener det er rødt kort. Jeg forstår det ikke, sier spanjolen etter kampen.

Han får støtte fra sin manager.

– Jeg er ingen tilhenger av tidlige utvisninger, og Mané er en fin fyr og en topp spiller, men det skulle vært rødt. Det spiller ingen rolle om det skjer etter 20 sekunder eller 20 minutter, mener Chelsea-manager Thomas Tuchel.

– Helt forferdelig valg

Målfesten startet med en slurvete forsvarsfeil fra unggutten Trevoh Chalobah, der Mané til slutt satte inn 1-0 for Liverpool.

– Helt forferdelig valg, sa Erik Thorstvedt om Chalobahs involvering.

Chelsea presset, men det var gjestene fra Merseyside som var effektive. Mohamed Salah mottok en presis bakromspasning fra Trent-Alexander Arnold. Egypteren avsluttet lekkert bak Edouard Mendy, og dermed ledet de med to mål, litt mot spillets gang.

SCORET: Mohamed Salah scoret et vakkert mål mot Chelsea. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Men så var det Chelseas tur. Få minutter før hvilen satte Mateo Kovacic et drømmemål på helvolley.

Etter scoringen ville Liverpool-spillerne at dommeren skulle se på situasjonen, ettersom det var flere Chelsea-spillere i offside.

– Du (reporteren) vet bedre enn meg. Jeg stilte spørsmålet. Da jeg så på skjermen så det ut som det var tre spillere rundt keeperen, sa Henderson.

Noen minutter etter var amerikanske Christian Pulisic alene med keeper, og plutselig stod det 2-2 mellom de to storklubbene.

– En av de villeste omgangene i Premier League-historien, sa programleder Jon Hartvig Børrestad i pausen.

Slet med å avgjøre

Og intensiteten i oppgjøret fortsatte etter hvilen. Både Chelsea og Liverpool var nære på å få en drømmestart på andre omgang, men litt uflaks i begge ender gjorde at målene måtte vente litt til.

Men det var flust av sjanser, og TV 2s kommentatorer lot seg stadig imponere over nivået på fotballkampen.

– Det er helt nydelig. Det er gode angrep, gode avslutninger og gode redninger, sa Myhre.

Etter en kaotisk time, roet ting seg ned noe. Begge lagene trengte seieren, men ingen klarte å sette inn det avgjørende målet.

Kampen var faktisk av det historiske slaget. Dette er første Premier League-kamp som ble spilt med ståplasser siden 1994. Det har vært forbud mot dette i lang tid, mye på grunn av Hillsborough-tragedien i 1989.

Manchester City har hatt mye å glise av etter denne Premier League-runden. Pep Guardiolas menn slet lenge i sin kamp mot Arsenal, men etter rødt kort til Gabriel og straffespark for City, tok de lyseblå tre svært viktige poeng.