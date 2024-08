Gauseth tilbake i norsk fotball: – All fornuft tilsier at dette er en forferdelig idé

Christian Gauseth (40) fra Molde har fått jobben som daglig leder for Mjøndalen, tre år etter at han ga seg i klubben og la opp som fotballspiller.

– Jeg vet at jeg kan være med å utgjøre en forskjell, og det gjør at jeg har sagt ja til dette nå, sier Gauseth til TV 2.

– All fornuft tilsier at dette er en forferdelig idé. Entusiasmen rundt klubben er lav, resultatene er dårlige, og klubben ligger på nedrykksplass. Det er ganske dødt her. Rasjonaliteten rundt dette gjorde at jeg først takket nei, sier Gauseth.

Torsdag ble det kjent at Mjøndalens daglig leder og sportslig ansvarlig Bjørn Petter Ingebretsen er sykmeldt i lengre tid.

Gauseth har godt over 200 kamper for Mjøndalen, hvor han var i perioden 2013 til 2021. 40-åringen har også spilt for Molde, Bryne og Alta.

Den tidligere midtbanespilleren har også figurert som fotballekspert på TV.

Mjøndalen har slitt tungt i 1. divisjon denne sesongen. Bruntrøyene ligger nest sist med 15 poeng etter 18 kamper.

(NTB)