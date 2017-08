Usain Bolt hadde ikke imponert nevneverdig denne sesongen før han kom til VM. Han imponerte ikke i forsøksheatet fredag heller, selv om han vant.

I lørdagens semifinale ble han slått – for første gang på fire år. Det var Christian Coleman som stakk nesa først over mållinja.

Spørsmålet var om Bolt hadde spart det beste til sitt aller siste individuelle løp.

Det hadde han ikke.

SANNHETENS ØYEBLIKK: Usain Bolt er ikke lenger verdens raskeste mann. Foto: Matthias Schrader / AP

– Misnøye og tilnærmet hat

For Justin Gatlin (35) tok VM-gullet på 100-meter på 9,92. Deretter fulgte Christian Coleman (21) på 9,94.

Med tiden 9,95 ble Usain Bolt (30) henvist til bronseplass i sitt siste individuelle løp noen gang. For første gang i karrieren ble han slått i en mesterskapsfinale på 100-meter.

Gatlins seier var mildt sagt upopulær. To ganger har han vært utestengt for doping. Da han ble tatt for andre gang i 2006, ble han utestengt i fire år.

– Bolt hylles, Gatlin har vunnet. Han har stått i en misnøye og et tilnærmet hat, spesielt blant europeisk idrettspublikum, i år etter år, oppsummerer NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Fikk klem av Bolt

Mange har aldri tilgitt Gatlin. Derfor ble han møtt av pipekonsert i London da han kom inn på banen for å løpe finalen.

Da han kom først over målstreken, ble det først helt stille igjen. Så vekslet publikum mellom buing mot Gatlin og massiv hyllest av Usain Bolt.

Derfor betydde ordene fra nettopp Usain Bolt ekstra mye for Gatlin.

– Da Usain ga meg en klem, sa han «du har jobbet hardt for dette, gratulerer, du har ikke fortjent buingen», forteller Gatlin til NRK.

Mistet nær venn

Usain Bolt fikk sin fortjente hyllest av publikum.

– Jeg blir aldri fornøyd med tredjeplass, men jeg gjorde mitt beste, sier tidenes raskeste mann til NRK.

Han angrer ikke at han tok et år til etter OL i fjor, men bekrefter at det siste året har vært tøft. I april mistet han sin gode venn Germaine Mason i en ulykke.

– Jeg har vært gjennom mye, jeg mistet min venn. Jeg har prøvd å holde meg kald og jobbe hardt, sier Bolt.

Søndagens nederlag gjør at Bolt står med 11 VM-gull. Fortsatt kan det bli 12. Han skal løpe 4x100 meter stafett for Jamaica før det er helt slutt.

Han kan også se tilbake på åtte VM-gull og verdensrekorder som blir vriene å slå: 9,58 på 100 meter og 19,19 på 200 meter.

– Jeg er fornøyd med karrieren min. Det er det som teller, sier Usain Bolt.

TOK TIL TÅRENE: Se NRKs intervju med gullvinner Justin Gatlin. Du trenger javascript for å se video. TOK TIL TÅRENE: Se NRKs intervju med gullvinner Justin Gatlin.