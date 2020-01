Det første man merker med Adama Traoré, er at han ikke er bygget som en vanlig fotballspiller.

Han har tjukke lår, en uvanlig kraftig overkropp og en biceps som de fleste som begynner på sine nyttårsforsett på treningsstudio i dag, bare kan drømme om.

Man kunne tro at Traoré drev med bryting eller vektløfting. Ser man ham spille fotball, kan man si at han heller burde satset på 100 meter sprint.

Når den unge vingen fører ballen mot forsvarere, er han nesten ustoppelig. Han er for sterk og for rask til at noen kan holde følge. Men han er verken god til å skyte eller sentre.

Så hva gjør man med en fotballspiller som kun er ekstremt god til én ting?

Som Messi og Ronaldo

Det har vært spørsmålet for alle trenere som har hatt Traoré. Han har potensial til å bli en av verdens beste spillere – men slik har det ikke gått.

I hvert fall ikke før nå.

BARCELONA: Adama startet sin karriere i Barcelonas akademi, men forlot kubben som 19-åring. Foto: BEN STANSALL / Afp

Som åtteåring begynte Traoré i Barcelona, som har et av verdens beste akademier. Trenerne sa at de aldri hadde sett en raskere spiller. Men Traoré slo aldri gjennom på A-laget, og forlot klubben da han var 19 år.

Han dro så til Aston Villa, et av de svakere lagene i Premier League.

– Han har litt av Lionel Messi og litt av Cristiano Ronaldo, sa lagets trener, Tim Sherwood.

No end product

Men lite gikk etter planen i Villa. Laget kom på sisteplass og rykket ned. Med 17 poeng var de det tredje verste laget i Premier Leagues historie.

Og Traoré? Han fikk ikke engang spille.

Den sesongen startet han ingen ligakamper og kom inn i 10. Han driblet seg frem til farlige situasjoner, men klarte ikke å utnytte dem. Når han nådde dødlinjen, tok han feil valg. Når han fyrte av, var det ofte løskrutt.

Han manglet det engelskmennene kaller «end product»: mål og målgivende pasninger. Han scoret ingen mål. Denne målgivende pasningen var den eneste han hadde:

Året etter dro Traoré til Middlesbrough, som nettopp hadde rykket opp til Premier League. Der fikk han spille mer, men historien var den samme.

På 16 ligakamper fra start sto Traoré for null mål og én målgivende pasning.

– Han har mye å lære, sa lagets trener, Aitor Karanka.

Dette til tross var det fortsatt spennende å følge Adama. Hva om noen klarte å lære ham hva han faktisk skulle gjøre med ballen?

Best i Europa

Potensialet var jo enormt. Traoré kunne fortsatt spasere forbi forsvarere, og om de prøvde å dytte ham unna, var det som å flytte på et fjell.

– Jeg tror ikke at det er noen som er kjappere enn meg i Premier League. Kanskje er det heller ingen spillere som er raskere enn meg i verden, sa Adama til The Telegraph.

Tallene sa at Traoré hadde åtte vellykkede driblinger per 90 minutter i Middlesbrough den sesongen, klart mest i Premier League. Eden Hazard, som mange anså som ligaens fremste driblefant, lå på 4,3.

I Barcelona hadde magiske Lionel Messi et snitt på fire. Ballkunstneren Neymar lå på 5,7.

Adama var den klart beste dribleren i Europa.

DRIBLEFANT: Adama har blant annet hatt flere vellykkede driblinger enn Messi, Neymar og Hazard, på én sesong. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

– Folk sier at jeg dribler mer enn noen andre, men det beste er om jeg scorer eller legger opp til mål. Hvis ikke er driblingen nytteløs, sa Traoré.

Og snart skulle han møte en trener som skulle hjelpe ham med akkurat det.

– Adama! Adama!

Middlesbrough rykket ned etter Traorés første sesong der, men han ble med ned i førstedivisjon. Der spilte laget så dårlig at styret byttet trener halvveis i sesongen.

Den nye mannen var erfarne Tony Pulis.

Pulis så umiddelbart at Traoré var lagets mest talentfulle spiller, men at han trengte mye oppfølging. Han merket også at Traoré slet med selvtilliten.

– Han kunne slå et dårlig innlegg og se bort mot benken for å sjekke om jeg kjeftet på ham. Vi måtte få det ut av ham, sa Pulis til The Athletic.

PULIS: Treneren tok over Middlesbrough i førstedivisjon, og så at Adama hadde talent. Foto: ED SYKES

Pulis brukte alltid Traoré på samme side som der trenerbenken var. Slik kunne han gi ham instrukser hele kampen. I 90 minutter skrek Pulis: «Adama! Adama! Løp der, send ballen der».

Så ofte sa Pulis navnet at han en gang våknet opp midt på natten og ropte «Adama!».

– Jeg var bare glad det var et guttenavn, ellers hadde kona tatt livet av meg! sa Pulis.

Slet benken

Korreksjonene virket. Ved slutten av sesongen hadde Traoré scoret fem ligamål og slått ti målgivende pasninger.

Lagets fans og spillere kåret ham til sesongens beste spiller.

Samme sommer kjøpte Wolves Adama for rundt 200 millioner kroner. Men Wolves hadde nettopp rykket opp til Premier League, hvor Traoré hadde slitt før. Han så ut til å sette seg fast igjen.

Han driblet fortsatt langt oftere enn Messi. Men den første sesongen var han hovedsakelig innbytter, og sto kun bak ett mål og én målgivende pasning.

– Jeg vet at jeg må forbedre valgene med ballen, sa Traoré til The Guardian.

Det er først nå at Traoré har fått skikk på sin store svakhet.

Gjennombruddet

Denne sesongen er Traoré i ferd med å få sitt gjennombrudd i Premier League. Treneren Nuno Espírito Santo bruker ham fast, og har tilbrakt utallige timer med ham på treningsfeltet.

På 19 ligakamper har Adama scoret fire mål og slått fire målgivende pasninger.

Han har herjet mot de beste. To av målene har kommet mot de regjerende mesterne Manchester City. Forrige måned spilte han så bra mot Tottenham at Tottenhams spillere skal ba bønnfalt klubben om å kjøpe ham.

SELVSIKKER: Adama begynner å finne selvtilliten og få dreisen på fotballen. Foto: LINDSEY PARNABY

Traoré virker mer selvsikker nå. Han skyter bedre, gjør bedre valg og tar opp farligere posisjoner. Hva har hemmeligheten vært? Tålmodighet.

– Noen spillere trenger mer tid enn andre, sier Espírito Santo.

Da Wolves sist spilte kamp, måtte serielederne Liverpool demme opp med både to og tre spillere for å stoppe Traoré. Jürgen Klopp sier han er et «enormt talent».

– Han var eksepsjonell i Middlesbrough, men noen måtte gi ham den rette informasjonen, sier Klopp, og legger til:

– Det var alltid tydelig at det kom til å klaffe for ham en dag, og nå har det skjedd. Bra for Wolves!

Og ikke så bra for resten.