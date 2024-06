Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Englands landslagssjef Gareth Southgate har endra klesstil for å kommunisere betre med det unge laget han leder i EM 2024.

– Det er veldig spesielt. Eg har ikkje høyrt om nokon som har sagt det før.

Det seier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om endringa hos den engelske landslagssjefen Gareth Southgate.

Det er knytt store forventningar til det engelskmennene i EM. Med eit spennande og relativt ungt lag er det mange som har britane som favorittar til å gå heile vegen i turneringa.

Tok uvanleg grep

Med så mange unge talent på same lag såg Southgate seg nøydd til å ta grep. For korleis kommuniserer ein godt til unge spelarar som like gjerne kunne vore sønene til Southgate?

Jo, han valde å endre klesstil.

For i ei årrekke såg ein gjerne den engelske landslagssjefen ikledd ei dressjakke, med vest og slips under. Nå har han gått bort frå den velkledde stilen og går gjerne med meir kvardagslege genserar, utan ei dressjakke over.

53-åringen er tydeleg på at det er eit bevisst val.

– Når ein har noko på seg, så kjem du med eit visst uttrykk. Eg er klar over det nå, sa Southgate til det britiske magasinet GQ nyleg.

STILFULL FORTID: Gareth Southgate var mest kjent for dei stramme dressvestane sine. Her frå semifinalen under fotball-VM i 2018 da England rauk ut mot Kroatia. Foto: AP

Han har nå leidd England i heile åtte år, men det går an å argumentere for at han aldri har leidd eit så stjernespekka landslag som han gjer under denne turneringa.

Bukayo Saka (22), Phil Foden (24), Declan Rice (25) og Kobbie Mainoo (19) er ein del av den yngre generasjonen som kan spele ei viktig rolle for England.

– Når du jobbar med unge gutar, vil du ikkje kle deg for stivt – verken i det du gjer eller har på deg, uttalte landslagssjefen.

Det er mange på balløya som har fått med seg stilendringa i trenarprofilen. Salet på eit av plagga han hadde på seg i GQ-saka auka med heile 130 prosent.

England opnar EM mot Serbia kl. 21.00 søndag. Kampen kan du sjå på TV 2 og høyra på NRK Radio.

– Eldre mann som prøver å kle seg ungdommeleg

Men har stilendringa nokon effekt? Noregs landslagssjef Ståle Solbakken heller mot nei.

– Da trur eg at du er på dei ytste marginane, altså promille. Carlo Ancelotti (Real Madrids manager) står i den dyraste dressen og dyraste vesten og klarer framleis å få til eit behageleg miljø, seier landslagssjefen til NRK.

Andreas Feet, som er skreddar og klesdesignar blant anna kjent frå NRK-serien «Symesterskapet», fnyser av Southgates stilendring.

– Eg trur dette er meir skadeleg enn godt, seier Feet.

RESPEKT OG AUTORITET: Det viktigaste er at ein oppnår respekt og autoritet blant spelarane. Dei må lytte til deg og stole på deg. Det går langt forbi kleda, seier Andreas Feet som er skreddar og klesdesignar. Foto: anders amdal

Han påpeikar at klede kan brukast som eit signal, men at det å kle seg ned for å prøve å komme spelarane i møte er eit stussleg val.

– Det blir som ein eldre mann som prøver å kle seg ungdommeleg for å passe inn med sønene sine. Det berre fungerer ikkje. Det blir eit skalkeskjul, seier Feet.

– Blir lagt merke til

Løkberg meiner på si side at klesbytet til Southgate kan ha noko for seg.

– Det er jo ikkje tvil om at ei spelargruppe responderer betre på nokon som ser gjennomført og førebudde ut kontra ein lasaron som kler på seg det første og beste og kjem ned i matsalen, seier han.

NRK-eksperten innrømmer at vi snakkar om detaljar og at det handlar om å hente ut kvar einaste prosent for å få spelarane til å prestere.

– Sånne ting blir lagde merke til i spelargruppa. Det er eit detaljnivå der han verkeleg tenker på alt. Det at han vil verke roleg og avslappa og ønsker å kjempe for dei marginane er i alle fall ikkje noko negativt, meiner Løkberg.

Han fortset:

– Kvifor ikkje gjere ting hundre prosent gjennomførte i jakta på å «ta det heim»?

HAR TRUA: NRK-ekspert Kristoffer Løkberg meiner Southgates grep har noko for seg. Foto: Nicolai Eid Trondal

Englands herrelandslag har aldri vunne EM og dei har berre vunne fotball-VM ved eitt høve, i 1966.

– Dei er manisk opptatte av å bryte den barrieren i England. Ein vil ikkje sitte som fotballtrenar å tenke at ein ikkje ville ha gjort noko annleis. Som trenar så er ein så sjuk at ein ikkje vil la vere å snu ein einaste stein, påpeikar Løkberg.

England er i gruppe med Slovenia, Danmark og Serbia, og det er forventa at dei tar seg greitt vidare til åttedelsfinalen. Første kamp på programmet for Southgate og co. er Serbia søndag klokka 18.