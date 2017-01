Garanterer at Northug stiller i VM

Kulda utsatte VM-generalprøve

Fredagens planlagte Skandinavisk Cup-sprint i langrenn i Lahti måtte utsettes som følge kulde. Gradestokken i byen som er vertskap for ski-VM senere i vinter viste 23 minusgrader, melder Trønder-Avisa. Det betyr at det ikke blir renn for Thomas Northug og co.