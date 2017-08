Går ned to millioner i lønn - i uka

I går kom nyheten om at Zlatan Ibrahimovic igjen vil bli å se i rød drakt i kommende sesong av Premier League, og i dag kommer nyheten om at han skal gjøre det med en betraktelig slankere lønningspose.

Sist Zlatan Ibrahimovic lot seg lokke til Manchester United, var det med løfte om en lønn på omtrent 3,5 millioner kroner i uka. I april ble han skadet da han landet forkjært under europacupkampen mot Anderlecht, og United valgte ikke å fornye kontrakten hans i sommer.

Nå melder den britiske avisen The Times at svensken har måttet godta et kraftig kutt i inntektene for å få komme tilbake. Avtalen svensken har signert vil gi ham omtrent 125.000 pund i uka - 1,25 millioner kroner. Det er ikke småpenger, men det er langt unna forrige lønnstrinn. Avtalen strekker seg over én sesong.

– Vil fullføre på Old Trafford

Zlatan selv sier det ikke handler om pengene.

– Jeg kom tilbake for å fullføre det jeg startet på. Det var et par lag som ønsket seg Ibra-kadabra, men jeg hadde et fantastisk år med United og vi vant tre trofeer. En fantastisk gjeng og en stor klubb. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier Zlatan til ESPN.

Mourinho sier til ESPN at han ikke venter svensken tilbake på banen før i januar - og Romelo Lukaku har tatt både trøyenummeret og plassen så lenge.

– Han ringte meg og spurte om han kunne ta nummer ni. Jeg sa jeg ikke ville gjøre meg vanskelig for ham, og at jeg ville at han skulle føle seg velkommen i klubben. Men da skal jeg ha nummer ti, sier han.

– Jeg forlot aldri klubben, jeg oppgraderte bare spillertrøya, sier han til ESPN.

