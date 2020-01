I desember bestemte Marte Olsbu Røiseland seg for å droppe flere verdenscuprenn og heller satse frem mot VM.

Froland-jenta fikk kritikk fra NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid for å ikke satse på verdenscupen, men torsdag viste hun at formen virkelig er på plass, til tross for pausen.

– Det er ikke noe mål å slå tilbake mot kritikken, men det var noe jeg gjorde for å være best rustet fram til VM og siste del av sesongen. Jeg har ståltro på min plan og gjennomfører den, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Liv Grete Skjelbreid mente at Røiseland kasta bort en kjempesjanse til å vinne verdenscupen da hun droppet tre verdenscuprenn i Frankrike før jul for å ha en lengre treningsperiode hjemme, og for å spare krefter inn mot VM i Anterselva i februar.

– Eg synest det er defensivt, for Marte har kanskje tidenes moglegheit viss ho hadde gått dei tre individuelle renna her før jul, sa blant annet Skjelbreid.

Men Røiseland mener pausen var nødvending.

– Det var derfor jeg måtte hjem og trene litt fordi skytinga ikke var bra nok før jul. Nå føler jeg at jeg er på rett spor igjen. Jeg følte at jeg fikk til et veldig bra skirenn i dag, og det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Olsbu Røiseland til NRK, som skjøt imponerende på sprinten.

Startet tidlig

For allerede ved første skyting var Marte Olsbu Røiseland først etter å ha truffet fullt hus. 29-åringen fortsatte å gå godt i sporet og hadde klart best tid inn til stående.

Da leverte like så godt Olsbu Røiseland nok en strålende skyting med fullt hus.

– Et helt suverent løp av Marte, sa NRKs ekspertkommentator Ola Lunde.

Hun gikk inn til mål hele 47.4 sekunder foran franske Julia Simon, som inntil da ledet sprinten.

Olsbu Røiseland hadde startnummer 16 og det var ingen av dem som startet senere som klarte å hente henne inn. Med det gikk hun inn til sesongens første verdenscupseier.

Bare nesten for Eckhoff

Tiril Eckhoff havnet bakpå allerede etter første skyting, da hun bare klarte å treffe fire av fem ved liggende skyting. På stående ble det nok en gang fire av fem for Tiril Eckhoff.

Det holdt likevel til en femteplass til slutt, 1.07 minutt bak vinneren.

Det ville seg heller ikke helt for Ingrid Landmark Tandrevold. Med tre bom totalt lå hun hele to minutter bak Olsbu Røiseland etter andre skyting.