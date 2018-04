Går mot norsk rekord i Tour de France: – Trenger en opptur i Sykkel-Norge

I tillegg til veteranene Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, er tre nordmenn høyaktuelle til å få sin debut i årets Tour de France.

Om Sven Erik Bystrøm, Odd Christian Eiking og Sindre Lunke alle får klarsignal vil det være norsk deltagerrekord i Tour de France.

– Vi trenger kanskje en opptur i Sykkel-Norge, sier Alexander Kristoff og henviser til turbulensen etter Sykkel-VM i Bergen.

VETERANER: Alexander Kristoff (t.v) og Edvald Boasson Hagen (t.h) har mellom seg deltatt i tolv Tour de France. I årets utgave kan de få med seg tre norske debutanter. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Rekord fra 1991

Om alle fem får sjansen i verdens mest prestisjetunge sykkelritt vil rekorden med fire norske deltagere fra 1991 endelig brytes. Også i 2016 var det fire norske ryttere fra start.

Atle Kvålsvoll var en av de fire norske som syklet ut fra startbyen Lyon 7. juli 1991. Han er glad for at det kan skrives ny norsk sykkelhistorie 27 år senere.

– Det synes jeg er veldig bra, og jeg håper rekorden blir slått også i årene fremover, sier Kvålsvoll som deltok i seks Tour de France i sin sykkelkarriere.

FORDEL: Tidligere syklist Atle Kvålsvoll mener det er en fordel å være flere nordmenn i feltet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Om Alexander Kristoff holder seg skadefri gjennom vårsesongen er også han klar for sitt sjette Tour de France. 30-åringen med to etappeseiere fra 2014-utgaven mener at fem nordmenn i Tour de France vil være et sunnhetstegn i norsk sykkelsport.

– Det viser jo at norsk sykkelsport er på riktig vei når flere får sjansen til å kjøre de største løpene, og da vil det etter hvert komme flere resultater også.

– Håper jeg får sjansen

For Kristoffs lagkamerat Sven Erik Bystrøm gikk drømmen om deltakelse i fjorårets Tour de France i vasken på grunn av skader.

– Det var jo bittert, men i stedet for Tour de France så sendte de meg til Østerrike rundt. Jeg kunne ikke bare sitte hjemme å sutre og se det på TV.

DEBUTANT: Sven Erik Bystrøm ser ut til å få sin etterlengtede debut i Tour de France. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

I år kan mest sannsynlig Kristoffs hjelperytter i UAE bytte ut østerrikske alpebyer med franske.

– Jeg håper, og tror, at jeg får sjansen. Hvis alt går som det skal og ingen skader eller sykdom oppstår, så ser det sånn ut, sier Bystrøm om utsiktene for deltagelse i årets utgave.