I forrige uke ble det klart at forbudet mot høydehus opprettholdes, etter at den etiske komiteen søkte om et fritak på grunn av pandemien.

Nå tar friidrettslege Ove Talsnes debatten ett steg videre.

– Vi bruker varmerom for å justere temperatur og luftfuktighet, på samme måte som vi regulerer lufta og luftrykket med oksygen. Det er ikke forskjell på dette, sier Talsnes til NRK.

Kappgjenger Håvard Haukenes stiller seg bak friidrettslegen.

– Høydehus blir det samme som kunstig snø og kunstig varme. Nordmenn bør få bruke virkemiddel som resten av verden, sier han til NRK.

Store problemer

Som mange andre lider kappgjengeren av forbudet, i en tid hvor covid-19 styrer det meste.

– Det er vanskelig å finne steder å reise til på grunn av pandemien. Det enkleste for meg hadde vært å få satt opp høydeteltet hjemme. Nå er jeg på etterskudd, sier han og grubler over hvordan formen vil bli i de olympiske lekene til sommeren.

KUNSTIG: Kappgjenger Håvard Haukenes mener høydehus er i samme gate som klimarom og kunstig snø. Foto: Lise Åserud / NTB

For Haukenes kommer en av årets viktigste konkurranser allerede i mars. I Slovakia er det en 50 kilometer som han har planer om å vinne. Han ønsker også å ta den norske rekorden.

Det vil legge grunnlaget for OL.

Om han klarer det, stiller han derimot spørsmålstegn ved. Selve grunnmuren blir bygd i høyden, forklarer han. Og mangelen på dette har skapt store problemer så langt.

Enklere blir det heller ikke når konkurrentene lever og ånder på 1800 meter til dagen.

– Jeg syns man bare bør slutte å diskutere og bare si ja til høydehus. Det er en merkelig debatt, at man skal være så prekær på dette området. Det er frustrerende, sier han.

Ønsker debatt

Friidrettslege Talsnes har lenge vist sin støtte til høydehus. Tirsdag sendte også Friidrettsforbundet ut en pressemelding hvor de fremmet et forslag om å avvikle vedtaket.

Legen ønsker at bruken av varme og utbygginga av snøhallen i Lørenskog blir tatt med i vurderinga da temaet blir tatt opp på Idrettstinget i mai.

– En del av konkurrentene ler seg skakk da de hører at de norske utøverne ikke har lov til å trene høydetrening hjemme. Og de syns det er en veldig merkelig etisk vurdering at norske utøvere kan gjøre det så lenge de beveger seg ut av grensa, sier han.

KLIMAROM: Sondre Nordstad Moen og Karoline Bjerkeli Grøvdal på en økt i det nye klimarommet til Olympiatoppen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Både varme og kunstig snø er to tekniske metoder som kan bidra til å forbedre ferdigheter. Det er også klimavennlig, da norske utøvere slipper å fly av sted over kontinentet for snø og varme.

På samme måte kan man simulere høyde og oksygen her hjemme, men det er foreløpig forbudt.

– Det er ikke sikkert de har vurdert sammenhengen. Man må se det hele bildet, ikke bare deler av det, sier Talsnes.

Roer Kjetil Borch reagerer på det han oppfatter som at personer uten toppidrettsbakgrunn bestemmer hva som er lov og ikke.

Foto: Estela Reinoso Maset. / NTB

– Jeg har snakket med en del utøvere på Olympiatoppen, og det er mange som kaller høydehusforbudet «nonsense». Det blir vedtatt av tingdelegater som ikke nødvendigvis har erfaring fra aktiv toppidrett selv, sier Borch og fortsetter:

– Med tanke på de utøverne som trenger å trene i høyden, skulle jeg ønske de fikk anledning til det. Men jeg skjønner også skepsisen hos dem som ønsker forbudet, forteller Borch.

– Ikke naturlig

Inggard Lereim, som sitter i NIFs idrettsmedisinsk og etisk råd – ett av fire instanser som var med på å vurdere fritaket tirsdag – forteller at det ikke har vært noe debatt om varmerom.

I hans 40 år som lege i Skiforbundet, var det et fåtall som brukte høydetrening og ingen som brukte varmerom.

– Jeg er glad for at de utøverne jeg har hatt, ikke brukte høydehus. Det er en måte å trene på som ikke er helt naturlig, og så lenge det ikke er bevist at det har en fysiologisk effekt – slik mange mener, er jeg glad for at de valgte en naturlig måte å trene på, sier Lereim til NRK.

IKKE NØDVENDIG: Medlem av NIFs etiske råd, Inggard Lerheim, mener det ikke er bevist at høydehus har effekt. Foto: Erik Johansen / NTB

Han forteller at da saken var oppe til vurdering på nytt nå, ble det gjennomgått en rekke vitenskapelige artikler. Ingen av dem kunne gi overbevisende informasjon om at høydehus faktisk hjelper.

– Dermed syns vi ikke det er nødvendig. Og vi har greid oss bra uten. Norge er verdens beste idrettsnasjon relatert til antall innbyggere, til tross for mangel på høydehus, sier han.

Det får kappgjenger Haukenes til å reagere kraftig.

– Har topputøvere med OL-medaljer deltatt i de studiene? Hvis man ser på dem som tar OL-gull og som er best i utholdende idretter, så bruker de mye høyde, sier han.

Bare 21 av 257 stemte for opphevelse av høydehusforbudet i 2015. Lereim tror at en stor årsak til det lave tallet er den eventuelle påvirkningen det har på barn og ungdom.

– Det har nok bidratt på vektskåla da det var et så overveldende flertall imot, sier Lereim.

Det er varslet at det vil tas en ny runde om forbudet mot høydehus på idrettstinget i mai. Norges Friidrettsforbund har allerede vedtatt at de vil fremme forslaget om å avvikle forbudet.