Går hardt ut mot OL-ballen – mener forbundet «tror på julenissen»

Ballen har tidvis oppført seg annerledes i håndballarenaen i Tokyo enn spillerne er vant med. Camilla Herrem gikk tidlig ut og sa at det kom til å bli lite trickskudd fra henne i OL, fordi ballen skrur og ruller på en uvanlig måte.

Og i kvartfinalen mot Ungarn reagerte NRKs kommentatorer på at ballen stoppet helt opp ved flere anledninger, og ble liggende klistret til gulvet når spillerne forsøkte å stusse den.

Det kunne Stine Bredal Oftedal bekrefte, som alene stod for fem tekniske feil.

– Jeg sleit litt med ballen i dag. Jeg lurer på om det har vært litt varmere, litt seigere og vi fikk litt klisterklumper og sånn. Jeg vil egentlig ikke skylde på noe, men det merket vi fort, at den hang igjen mer i gulvet og vi sleit med å sprette den, sa den norske kapteinen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier OL-ballen i praksis er utviklet for å brukes uten klister, og at det skaper utfordringer. Særlig i den høye luftfuktigheten i Tokyo.

– Klisterbruken stiger hvert år. Så med baller som ikke er lagd for mye klister, så er det nødt til å skjære seg en plass. Sånn er livet. I 2021 prøver de (IHF) å lage baller som ikke skal bruke klister, men det er utenkelig for toppspillere, for de har vendt seg til det, sier Thorir Hergeirsson etter at NRK har tatt opp tematikken på pressekonferansen dagen før OL-semifinalen.

REAGERER: Thorir Hergeirsson mener at en fremtid uten klister er som å tro på julenissen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Som å tro på julenissen

Reaksjonene var mange da presidenten i det internasjonale håndballforbudet (IHF), Hassan Moustafa, allerede i 2016 gikk ut og sa at han ønsket en klisterfri håndball. Han ønsker at spillerne skal bruke en selvklebende ball ala den som er i OL, uten produkter som skitner til underlaget.

Men håndball helt uten klister tror Hergeirsson er umulig i praksis.

– Jeg tror det er som å tro på julenissen, men det er det noen som gjør. Klister blir en del av håndballen på samme måte som verktøy i andre idretten. Ballene er veldig annerledes nå enn for noen år siden, sier Hergeirsson til NRK.

Stine Skogrand blir også spurt om hun er enig med Hergeirsson om at klisterfri håndball er som å tro på julenissen, og svarer kontant «ja».

NRK har forsøkt å få en kommentar fra IHF og ballprodusent Molten om kritikken, men uten å lykkes.

Likt for alle

Håvard Tvedten, NRKs håndballekspert i Tokyo, har lagt merke til at flere spillere sliter med å håndtere OL-ballen, selv langt inn i mesterskapet.

– Når den stusses er spretten forskjellig fra gang til gang, den oppfører seg litt ulikt, alt etter hvor mye klister som er på den. Vi har jo sett den bli hengende igjen i parketten, og det er veldig ekkelt for spillerne, tror han.

Det var først på treningsleiren i Frankrike i juni at håndballjentene fikk testet ut den nye OL-ballen, produsert av japanske Molten.

– Vi fikk en del tid i Frankrike til å bli kjent med ballen. Vi så i kampen i går (mot Ungarn) at det var trøbbel, og det kan skyldes klister og våte partier på banen, sier Henny Reistad.

– Vi har blitt bedre på å takle det. Noen ganger er bare ballen ikke vår bestevenn, og sånn er det, sier Skogrand.

ANNERLEDES: Veronica Kristiansen og de andre håndballjentene opplever endringer på ballene de bruker. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Kristiansen sier hun bruker like mye klister på hendene, avhengig av hvordan ballen er.

– Vi tenker at en spiller ikke skal drible den med seg hele veien. Alle skal være med i kontra. Det er det eneste jeg har tenkt over, sier Kristiansen til NRK.

Men en omdiskutert ball til tross: forutsetningene er like for alle, påpeker både spillerne og landslagssjefen.

– Det laget som er flinkest til å håndtere det har en fordel. Det regner jeg med blir Norge i morgen, sier landslagssjefen.