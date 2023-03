Ga spansk stjerne klar beskjed: – Neste gang smeller det

– Jeg er fly forbannet nå. Vi burde hatt med oss noe fra denne kampen, sier en skuffet Stefan Strandberg til NRK etter 0-3-tap mot Spania i EM–kvalikens første kamp.

Midtstopperen mener Norge tapte kampen i begge boksene. Og han er lei av at det blir slik.

«Neste gang smeller det»

Overfor NRK forteller Strandberg at han bruker mye tid med sine yngre lagkamerater for å få dem til å skru på en slags kynisk og brutal «bryter» når de går ut på matta.

– Vi må være mer kyniske og mer drittsekk ute på banen. Det er altfor mange snille gutter, mener han.

Underveis i kampen mot Spania ble han selv het i toppen da Spania-kapteinen Alvaro Morata felte ham og lagde frispark.

Da føyk Strandberg opp i ansiktet på den spanske stjernen med en pekefinger og klar beskjed om at han hadde gått over streken.

Han ville statuere et eksempel.

– Vi må bli litt tøffere, vi må si litt mer ifra. Han kom litt seint inn, så da skulle jeg bare si fra til ham at «neste gang smeller det», forteller Strandberg.

Alvaro Morata fikk høre det av Stefan Strandberg. Foto: Manu Fernandez / AP

– Sier det hvert jævla spillermøte

Han mener et godt bevis på at hele laget må bli tøffere og mer kyniske, er situasjonen der Martin Ødegaard ble taklet i straffefeltet, men dommeren vinket spillet videre.

En soleklar dommerfeil.

– Hadde det vært motsatt, hadde ti spanjoler omringet dommeren med en gang, tror Strandberg.

– Er det på denne måten resultatene kommer?

– Jaaa (nøler), men resultatene kommer også hvis vi fortsetter å spille sånn fotball som vi gjorde mot Spania. Vi var veldig, veldig gode, og helt på høyde med dem. Men som sagt: De scoret på sjansene sine, og det gjorde ikke vi.

På NRKs spørsmål om han skal ta opp mangelen på kynisme og tøffhet på neste spillermøte, svarer han:

– Jeg forteller de det hvert jævla spillermøte.

– Hva slags respons får du?

– Dette er unge gutter, og det er en prosess. Det er ikke noe som skjer over natta. Så det er noe vi må jobbe med. Men det kommer nok sakte, men sikkert, tror Strandberg.

Foto: Hanna Johre / NTB

Ødegaard: – Ikke det vi ryker på

NRK forteller Norge-kaptein Martin Ødegaard om Strandbergs synspunkter. Arsenal-spilleren svarer slik på spørsmål om han kjenner seg igjen i midtstopperens beskrivelser:

– Det kan godt være, men det er ikke det vi ryker på mot Spania. Vi kan sikkert bli tøffere og alt sånn, men det er noen detaljer i boksene begge veier som gjør at det blir 3–0 istedenfor 1–1, sier Ødegaard til NRK.

Leo Østigård er enig med Strandberg i prinsippet, men mener den franske dommeren som var kampleder mot Spania hadde vært feil mann å prøve dette på.

– Hadde vi vært tøffere i dag, så hadde vi sikkert røket på et rødt kort med den måten dommeren dømte kampen på. Vi gikk jo inn i taklingene, men vi fikk jo frispark imot hver gang. Så det var ganske åpenbart at han holdt med Spania, dommeren, og det er sånn det er. Vi skulle hatt straffe og de burde hatt rødt kort. Da hadde kampen vært helt annerledes, sier Østigård.

Dommerprestasjonen beskriver han slik:

– Det er altfor dårlig. Toppkamp i EM-kvalik, så selvfølgelig er det kjipt, sier midtstopperen.

– Vet ikke hvorfor det ble sånn

Norge åpnet kampen dårlig og fikk omtrent ikke tak i ballen de første ti minuttene.

Frem til Spania tok ledelsen hadde vertene 90-10 i ballbesittelse, tall man sjelden ser på dette nivået uansett styrkeforskjell på lagene.

Ødegaard er usikker på hvorfor det ble som det ble.

– Vi visste at Spania kom til å gå ut i hundre for å kontrollere og styre kampen, men jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Om det er vi som var for passive eller om vi hadde for store avstander, det er vanskelig å si akkurat nå. Men vi hentet oss inn og klarte å justere oss, og traff etter hvert bedre i det høye presset og var mer kompakte i det lave, sier Norge-kapteinen til NRK.

Høydepunkter: Spania 3 – 0 Norge - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

– Idiotiske baklengs

Leo Østigård mener at, 0-3-tap til tross, at Norge kan ta med seg mye bra inn mot tirsdagens dyst mot Georgia.

– Vi fikk to idiotiske baklengs, men det positive er at vi klarer å spille, og de slet virkelig med å finne ut hvordan de skulle presse oss. Det må vi ta med oss, og så er vi ferdig med kampen her nå, sier Napoli-spilleren.

Stopperkollega Strandberg føyer til:

– Vi er veldig gode i 70-75 minutter, da spiller vi helt på høyde med Spania, men vi setter ikke sjansene våre – og det gjør de. Så enkelt er det, sukker Strandberg.

Norges EM-kvalik fortsetter med bortekamp mot Georgia tirsdag kveld.