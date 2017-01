Ga bort staven til rival: – Søknad til årets forbilde

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hendelsen skjedde etter at to skytinger var unnagjort i tyske Oberhof. Producer klippet inn bilder av Hauser som ga bort staven til Hinz, som gikk med brukket stav.

– Lisa Hauser tråkket på staven min og plutselig sto jeg der med bare håndtaket igjen. Jeg sa at det gikk greit, men hun var veldig snill og ga meg staven hennes, sa en smilende Hinz til NRK etter løpet.

– I oppoverbakken brakk jeg staven hennes og jeg følte meg så skyldig at jeg ga bort min egen, sa Hauser til NRK.

– Visste ikke hva jeg skulle si

– Det må være en søknad om årets forbilde-pris i Østerrike fra Hauser, utbrøt kommentator Anders Stabrun Smith.

GOD SPORTSÅND: Lisa Theresa Hauser. Foto: Tt News Agency / Reuters

Det var Hinz enig i da hun møtte NRK etter løpet. Hun hyllet sin kollega for sportsånden hun utviste.

– Dette er rettferdigheten i vår sport, det at alle hjelper hverandre, sa hun.

– Er dette det beste eksemplet på god sportsånd som du har opplevd?

– Absolutt. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tok bare imot staven og sa tusen takk, sa en tydelig fornøyd Hinz.

Hauser mente at det var på sin plass at hun ga bort sin stav.

– Jeg følte meg så skyldig og jeg ville ikke ha en dårlig følelse når vi var ferdige i dag, fortsatte Hauser til NRK.

– Burde få heltestatus

Kommentatorene konkluderte med at Hauser må ha følt såpass mye skyld i hendelsen i forkant at hun ga bort staven i forsoning med sin tyske kollega.

Like etter ble vondt til verre for Hauser. I en utforkjøring, med to staver, gikk jenta fra Østerrike skikkelig på snørra og måtte til slutt bryte 12,5 kilometeren i Tyskland.

– Hun tar det med fatning ser det ut til, smiler og vinker til publikum og burde få heltestatus her i Oberhof etter den gode sportsånden hun viste, sa Stabrun Smith da Hauser brøt løpet.

Rett og slett en helsvart dag for Hauser i Oberhof.

Tsjekkisk seier med feilfri skyting

SLITEN: Marte Olsbu. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Gabriela Koukalová var suveren i Oberhof og med feilfri skyting gikk hun over mållinja i ensom majestet. Dermed overtar hun også verdenscupledelsen sammenlagt. Fra før ledet hun fellesstart-cupen.

Laura Dahlmeier klarte ikke hevde seg på hjemmebane og ble til slutt nummer to med én bom. Eva Puskarcikova sørget for at Tsjekkia fikk to kvinner på pallen da hun ble nummer tre.

Marte Olsbu ble nummer ti på fellesstarten etter å ha skutt tre bom på fire skytinger.

– Jeg var sliten i dag og så var det hele tiden litt for mye med én bom på hver skyting, sa Olsbu til NRK.